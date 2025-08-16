Rămâi conectat

Cultură Educație

LIVE VIDEO | ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, deschiderea oficială: Jurământul anual de credință față de împăratar și parada războinicilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

în

De

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, deschiderea oficială: Jurământul anual de credință față de împăratar și parada războinicilor

A XII-a ediție a Festivalului Roman Apulum, o ediție de poveste și de povestit, a început astăzi, la ora 12.00, în Cetatea Alba Carolina, cu jurământul anual de credință față de împărat.

Peste 300 de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare –  au ajuns deja în Cetatea de la Alba Iulia, la una din cele mai spectaculoase ediții de până acum.

Citește și: 15-17 august 2025 | Festivalul Roman Apulum 2025, la Alba Iulia: Lupte de gladiatori, dansuri antice, târg de sclavi, tabere și proiecție de film. PROGRAMUL

Festivalul Roman Apulum 2025

Deschiderea oficială a fost urmată de parada războinicilor romani și daci, parada Legiunii XIII Gemina Minor pe strada Mihai Viteazul.

Tabăra antică va fi deschisă în intervalul orar 12.30 – 20.00 cu ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul).

Tabăra romană este situată pe platoul de pe strada Militari, iar curtea Palatului Copiilor este locația unde puteți găsi tabăra dacilor și a aliaților lor.

PROGRAM sâmbătă 16 august 2025

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi

Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

Piața Cetății

21.30 Parada cu torțe

Strada Mihai Viteazul

Piața Cetății

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

16 august 1956 | A încetat din viață pictorul român Theodor Pallady, membru al avangardei artistice românești. A fost declarat membru post-mortem al Academiei Române

Bera Larisa

Publicat

acum 7 ore

în

16 august 2025

De

16 august 1956 | A încetat din viață pictorul român Theodor Pallady, membru al avangardei artistice românești. A fost declarat membru post-mortem al Academiei Române Theodor Pallady a fost fiul lui Ioan sau Iancu Pallady, căsătorit cu Maria Cantacuzino, sora mai mare a diplomatului Neculai B. Cantacuzino. Theodor s-a născut în Iași și a copilărit […]

Citește mai mult

Cultură Educație

FOTO | Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică: Proiect inițiat de un jurnalist

Lucian Daramus

Publicat

acum o săptămână

în

8 august 2025

De

Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică În perioada 14-19 iulie 2025, șase elevi din clasa a VI-a A de la Liceul German Sebeș (Armina Dima, Ariana Dragomir, Maria Plitea, Philip Mara, David Leonte și Mihai Istrate), însoțiți de profesoara Ioana Giurgiuman și de profesor doctor Mihai-Octavian Groza, au participat la Tabăra Interetnică […]

Citește mai mult

Cultură Educație

6 august 1917 | Primul Război Mondial: Începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei

Bera Larisa

Publicat

acum o săptămână

în

6 august 2025

De

6 august 1917 | Primul Război Mondial: Începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei Bătălia de la Mărășești a durat 28 de zile, dintre care 15 au fost de luptă, iar 13 de acalmie relativă. În timpul confruntărilor, Armata I română a pierdut 27.410 oameni – anume 16% din efectivul trupelor române […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război”

Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost...
Actualitateacum 3 ore

Reguli stricte pentru proprietarii câinilor ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu respectă legea

Reguli stricte pentru proprietarii de câini ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 20 de minute

VIDEO | CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii pe alţii. Cum se desfăşoară o clacă

CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii...
Ştirea zileiacum 6 ore

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

16-18 august 2025 | COD GALBEN în județul Alba: Caniculă urmată de furtuni puternice, până luni

Alertă în județul Alba! A fost emis COD GALBEN de caniculă, urmată de furtuni puternice, până luni Administrația Națională de...
Curier Județeanacum 3 ore

SCANDAL cu bătaie în Cut: Trei persoane din Gârbova, REȚINUTE după ce au agresat fizic doi bărbați, lângă o stație de autobuz

SCANDAL cu bătaie în Cut: Trei persoane din Gârbova, REȚINUTE după ce au agresat fizic doi bărbați, lângă o stație...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
Opinii - Comentariiacum o zi

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea