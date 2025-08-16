LIVE VIDEO | ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, deschiderea oficială: Jurământul anual de credință față de împăratar și parada războinicilor

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, deschiderea oficială: Jurământul anual de credință față de împăratar și parada războinicilor

A XII-a ediție a Festivalului Roman Apulum, o ediție de poveste și de povestit, a început astăzi, la ora 12.00, în Cetatea Alba Carolina, cu jurământul anual de credință față de împărat.

Peste 300 de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare – au ajuns deja în Cetatea de la Alba Iulia, la una din cele mai spectaculoase ediții de până acum.

Deschiderea oficială a fost urmată de parada războinicilor romani și daci, parada Legiunii XIII Gemina Minor pe strada Mihai Viteazul.

Tabăra antică va fi deschisă în intervalul orar 12.30 – 20.00 cu ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul).

Tabăra romană este situată pe platoul de pe strada Militari, iar curtea Palatului Copiilor este locația unde puteți găsi tabăra dacilor și a aliaților lor.

PROGRAM sâmbătă 16 august 2025

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum

Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi

Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

Piața Cetății

21.30 Parada cu torțe

Strada Mihai Viteazul

Piața Cetății

