LIVE VIDEO | ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, deschiderea oficială: Jurământul anual de credință față de împăratar și parada războinicilor
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, deschiderea oficială: Jurământul anual de credință față de împăratar și parada războinicilor
A XII-a ediție a Festivalului Roman Apulum, o ediție de poveste și de povestit, a început astăzi, la ora 12.00, în Cetatea Alba Carolina, cu jurământul anual de credință față de împărat.
Peste 300 de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare – au ajuns deja în Cetatea de la Alba Iulia, la una din cele mai spectaculoase ediții de până acum.
Deschiderea oficială a fost urmată de parada războinicilor romani și daci, parada Legiunii XIII Gemina Minor pe strada Mihai Viteazul.
Tabăra antică va fi deschisă în intervalul orar 12.30 – 20.00 cu ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul).
Tabăra romană este situată pe platoul de pe strada Militari, iar curtea Palatului Copiilor este locația unde puteți găsi tabăra dacilor și a aliaților lor.
PROGRAM sâmbătă 16 august 2025
13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia
19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
19.30 Târg de sclavi
Piața Cetății
19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
Piața Cetății
21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
Piața Cetății
21.30 Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul
Piața Cetății
16 august 1956 | A încetat din viață pictorul român Theodor Pallady, membru al avangardei artistice românești. A fost declarat membru post-mortem al Academiei Române
FOTO | Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică: Proiect inițiat de un jurnalist
6 august 1917 | Primul Război Mondial: Începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei
