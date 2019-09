Lista celor mai sănătoase alimente

Pentru a ne păstra sănătatea, dieta noastră trebuie să includă mai multe tipuri de alimente astfel încât să fie menținut un echilibru în corp.

Îndulcitorii, cafeina, junk food, cerealele și alcoolul sunt extrem de dăunătoare, fiind alimente care creează un mediu acid în corp. În schimb, ar trebui să consumăm mai multe alimente alcaline care ne apără de cancer.

Varza – Are proprietati antibacteriene, antivirale si anticarcinogene.

Ulei de masline – Este o sursa bogata de acizi grasi monosaturati si de vitamina E.

Pepene – Este bogat in fibre. vitamina A, B6, C, potasiu si acid folic. Previne atacurile de cord.

Seminte de in si ulei de seminte de in – Sunt bogate in lignani care asigura functia rinichilor si previn cancerele de colon, sani si prostata.

Iata alte alimente alcaline pe care trebuie sa le consumi: Ridichi, Spanac, Rosii, Broccoli, Varza de Bruxelles, Lamaie si lime, Avocado, Ceapa, Soia, Conopida, Usturoi, Grapefruit, Mazare, Patrunjel, Pere, Salata verde, Telina, Dovlecel, Orez salbatic, Dovleac, Seminte de susan, Castravete.

Sursa: stiripesurse.ro