Liga 3, CIL Blaj – victorie externă la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag – înfrângere usturătoare, eșec pentru CSU Alba Iulia
Liga 3, CIL Blaj – victorie externă la Hațeg, în etapa a opta din Seria 7! Hidro Mecanica Șugag – înfrângere usturătoare, 2-7 acasă, eșec pentru CSU Alba Iulia
CIL Blaj a reușit să câștige la Hațeg, scor 2-1, punând punct unei perioade nefaste. Golul victoriei formației din „Mica Romă” a fost înscris de Macarie (87), prima sa reușită în eșalonul terț.
Citește și: Derby „de Alba”, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-1) | „Alb-negrii”, lideri în continuare după a șasea victorie consecutivă!
Înfrângere rușinoasă pentru Hidro Mecanica Șugag, scor 2-7 (1-5) pe propriul teren, cu Timișul Șag, nou-promovata având 7 insuceese la rând!. Nici CSU Alba Iulia nu a reușit să ia puncte de la Pecica, studenții suferind un eșec, 1-2 (1-2), după ce au egalat la un moment dat prin Tamaș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga Alba, etapa a șaptea: Viitorul Sântimbru, noul lider, după ce CS Ocna Mureș a pierdut în deplasare cu Fortuna Lunca Mureșului!
SuperLiga Alba, etapa a șaptea: Viitorul Sântimbru, noul lider, după ce CS Ocna Mureș a pierdut în deplasare cu Fortuna Lunca Mureșului! Lupta s-a strâns la vârf, Viitorul Sântimbru prelunând șefia la golaveraj, la egalitate cu CS Ocna Mureș. Pe treapta a treia a podiumului, la un punct în spate este Performanța Ighiu. După această […]
FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana 5-0 (2-0) | „Alb-negrii”, un nou succes și permanență în fotoliul de lideri
„Alb-negrii”, un nou succes și permanență în fotoliul de lideri CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit, vineri, 10 octombrie 2025, pe Stadionul „Cetate”, pe Unirea Sântana, în etapa a opta a Seriei 7 din Liga 3 de fotbal. CSM Unirea Alba Iulia a reușit să se impună categoric, cu 5-0 (2-0), consolidându-și poziția de lider […]
VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli
Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3 Metalurgistul Cugir a învins Poli Timișoara, cu 2-1 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. Au marcat: George Mâlnă (37, 90+4), respectiv Raul Haiduc (90+2). Citește și: Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. SUMA totală
Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. Care este SUMA totală Miercuri, 8 octombrie, a fost...
ANSVSA oprește controalele în gospodăriile cu animale. Lipsa fondurilor blochează activitatea veterinară la nivel național
ANSVSA va suspenda controalele în gospodăriile cu animale din cauza lipsei de fonduri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța...
Știrea Zilei
VIDEO | Peste 500 de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic
Sute de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona...
Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice
Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice Ion Dumitrel,...
Curier Județean
FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea
Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea Echipajul...
Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect Direcția Județeană de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...