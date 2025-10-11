Rămâi conectat

Liga 3, CIL Blaj – victorie externă la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag – înfrângere usturătoare, eșec pentru CSU Alba Iulia

Dan HENEGAR

acum 38 de minute

Liga 3, CIL Blaj – victorie externă la Hațeg, în etapa a opta din Seria 7! Hidro Mecanica Șugag – înfrângere usturătoare, 2-7 acasă, eșec pentru CSU Alba Iulia

CIL Blaj a reușit să câștige la Hațeg, scor 2-1, punând punct unei perioade nefaste. Golul victoriei formației din „Mica Romă” a fost înscris de Macarie (87), prima sa reușită în eșalonul terț.

Înfrângere rușinoasă pentru Hidro Mecanica Șugag, scor 2-7 (1-5) pe propriul teren, cu Timișul Șag, nou-promovata având 7 insuceese la rând!. Nici CSU Alba Iulia nu a reușit să ia puncte de la Pecica, studenții suferind un eșec, 1-2 (1-2), după ce au egalat la un moment dat prin Tamaș.

