Liga 3, CIL Blaj – victorie externă la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag – înfrângere usturătoare, eșec pentru CSU Alba Iulia

Liga 3, CIL Blaj – victorie externă la Hațeg, în etapa a opta din Seria 7! Hidro Mecanica Șugag – înfrângere usturătoare, 2-7 acasă, eșec pentru CSU Alba Iulia

CIL Blaj a reușit să câștige la Hațeg, scor 2-1, punând punct unei perioade nefaste. Golul victoriei formației din „Mica Romă” a fost înscris de Macarie (87), prima sa reușită în eșalonul terț.

Citește și: Derby „de Alba”, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-1) | „Alb-negrii”, lideri în continuare după a șasea victorie consecutivă!

Înfrângere rușinoasă pentru Hidro Mecanica Șugag, scor 2-7 (1-5) pe propriul teren, cu Timișul Șag, nou-promovata având 7 insuceese la rând!. Nici CSU Alba Iulia nu a reușit să ia puncte de la Pecica, studenții suferind un eșec, 1-2 (1-2), după ce au egalat la un moment dat prin Tamaș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI