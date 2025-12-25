Rămâi conectat

„Lift pentru Viață”: Blocurile vechi cu trei și patru etaje ar putea fi dotate cu ascensoare! Sunt vizate aproximativ 90.000 de clădiri din întreaga țară

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

„Lift pentru Viață”: Blocurile vechi cu trei și patru etaje ar putea fi dotate cu ascensoare! Sunt vizate aproximativ 90.000 de clădiri din întreaga țară

Clădirile vechi cu trei și patru etaje ar putea avea ascensor! Senatorul Robert Cazanciuc și deputatul Diana Tușa propun un program național pentru montarea de lifturi în blocurile vechi.

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc (PSD), și deputatul Diana Tușa (PSD) și senatorul Daniel Fenechiu (PNL) au depus un proiect de lege care vizează construirea de lifturi în blocurile cu trei și patru etaje ridicate înainte de 1990

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, a depus la Senat un proiect de lege care vizează construirea de lifturi în blocurile cu trei și patru etaje ridicate înainte de 1990, un demers care ar putea afecta direct aproape 3,8 milioane de români.

Robert Cazanciuc a anunțat că a depus la Senat proiectul de lege pentru lansarea Programului Național „Lift pentru Viață”, destinat montării de lifturi în blocurile vechi de trei și patru etaje construite înainte de 1990.

Potrivit inițiatorului, programul se adresează în special persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități și ar urma să se aplice în aproximativ 90.000 de blocuri din întreaga țară.

În total, măsura ar putea îmbunătăți condițiile de locuire pentru circa 3,8 milioane de persoane.

Diana Tușa: Realitatea din România ne arată că pentru mulți români liftul nu este un moft, ci puntea către lume!

”Am depus, astăzi, la Senat, alături de colegul meu Robert Cazanciuc, proiectul de lege pentru demararea Programului Național #LiftPentruViata, destinat construirii de lifturi la blocurile de 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990.

-Cu o populație din ce în ce mai îmbǎtrânitǎ, realitatea din România ne aratǎ cǎ pentru mulți români liftul nu este un moft, ci puntea către lume! Liftul este singura modalitate prin care pot ajunge la medic, la cumpărături, îşi pot lua nepoții de la școală ori, pur și simplu, pot ieși la aer la plimbare.

-Programul vizează peste 3,8 milioane de români, în special locatarii cu probleme speciale (vârstnici, persoane cu dizabilități), care locuiesc în cele aproximativ 90.000 de blocuri construite înainte de Revoluție.

-Cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cadrul legal conceput prevede derularea unui proiect pilot, vizând 100 de blocuri la nivel național, împărțite în fiecare județ. Proiectul pilot va sta la baza demersurilor României pentru ca, în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene, să poată fi aprobată o linie de finanțare dedicată acestui program. Pentru că nu doar în România, ci în toată Europa, vârstnicii sau persoanele cu dizabilități sunt practic condamnate să nu iasă din casele lor, situate la etajele superioare!

Sunt sigură că doamna comisar european Roxana Mînzatu va face tot posibilul pentru ca acest program, destinat accesului în condiții decente în propriile locuințe, să primească o linie de finanțare dedicată!”, susține deputatul Diana Tușa, vicepreședinte PSD.

Proiectul prevede, într-o primă etapă, derularea unui program pilot care să includă 100 de blocuri

Proiectul prevede, într-o primă etapă, derularea unui program pilot care să includă 100 de blocuri, repartizate la nivel național, câte unul sau mai multe în fiecare județ.

Implementarea ar urma să fie realizată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Rezultatele acestui proiect pilot ar urma să stea la baza solicitării României pentru o linie de finanțare dedicată în cadrul bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028- 2034.

Inițiatorul susține că programul are atât un impact social, prin facilitarea accesului în locuințe pentru persoanele cu mobilitate redusă, cât și unul economic, prin crearea de noi locuri de muncă în domeniul construcțiilor și serviciilor conexe.

