Licitație deschisă în comuna Pianu: 35 de loturi de teren în zona ,,Teren Golf”. Condiții de participare și calendar

Comuna Pianu, județul Alba, cu sediul în Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, cod poștal 517535, telefon 0258-761111, fax 0258-761111, e-mail: primariacomuneipianu@yahoo.com, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a 35 de loturi de teren, având o suprafață totală de 51.041 mp, situate în localitatea Pianu de Jos, zona „Teren Golf”, proprietate privată a Comunei Pianu, conform HCL nr. 84/13.11.2025.,,

Preț de pornire: 6 euro/mp.

Criteriul de atribuire: cel mai mare preț oferit peste prețul de pornire.

Condiții de participare:

– Depunerea ofertei la registratura Primăriei Comunei Pianu, până la data de 03.12.2025, ora 14:00, în plic sigilat, conform documentației de atribuire.

– Plata taxei de participare: 200 lei (nerambursabilă).

– Depunerea garanției de participare: 10% din valoarea de piață a lotului vizat.

Ședința de deschidere a ofertelor: 15.12.2025, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Pianu, sat Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, comuna Pianu, județul Alba, Sala de ședinte.

Calendar procedural:

– Repulicarea anunțului: 21.11.2025.

– Termen limită primire clarificări din partea ofertanților: 25.11.2025.

– Termen limită răspuns clarificări din partea autorității contractante: 27.11.2025.

– Termen limită depunere oferte: 03.12.10.2025, ora 14:00.

– Deschiderea ofertelor: 15.12.2025, ora 10:00.

– Licitația cu strigare: începând cu 15.12.2025, ora 10:00 – 15:00, continuând zilnic până la adjudecarea tuturor parcelelor.

Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei Comunei Pianu sau de pe site-ul www.comunapianu.ro .

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0258-761111 sau e-mail primariacomuneipianu@yahoo.com.

