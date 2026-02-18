Ştirea zilei

Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare

Judecătorii Curții Constituționale (CCR) au decis miercuri, 18 februarie 2026, după cinci amânări anterioare, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională.

Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare.

Potrivit surselor HotNews.ro, legea ar fi trecut cu 5 voturi la 4. Mihai Busuioc, Bogdan Licu, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan ar fi votat împotrivă.

Într-o ședință începută la ora 11.30, judecătorii CCR au respins sesizarea de neonstituționalitate a Înaltei Curți și au decis că legea privind pensiile speciale este constituțională.

În 11 februarie 2026, CCR a amânat pentru a cincea oară luarea unei decizii în acest dosar, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse în ziua precedentă de autorul sesizării. În aceste documente, ICCJ solicită CCR să sesizeze Curtea europeană de Justiţie, considerând că, printre altele, legea pensiilor de serviciu ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii, ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor” şi ar perpetua o stare de „instabilitate legislativă”.

Deşi prezenţa lui Gheorghe Stan la şedinţa respectivă era incertă întrucât ar fi intrat în concediu paternal pentru cel puţin zece zile, judecătorul a venit la şedinţă, aşa încât la deliberări au fost prezenţi toţi cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale. Şi la şedinţa de miercuri, 18 februarie, prezenţa lui Stan este sub semnul întrebării, în condiţiile în care acesta nu şi-ar fi încheiat concediul.

