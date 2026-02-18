Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Judecătorii Curții Constituționale (CCR) au decis miercuri, 18 februarie 2026, după cinci amânări anterioare, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională.
Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare.
Potrivit surselor HotNews.ro, legea ar fi trecut cu 5 voturi la 4. Mihai Busuioc, Bogdan Licu, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan ar fi votat împotrivă.
Într-o ședință începută la ora 11.30, judecătorii CCR au respins sesizarea de neonstituționalitate a Înaltei Curți și au decis că legea privind pensiile speciale este constituțională.
În 11 februarie 2026, CCR a amânat pentru a cincea oară luarea unei decizii în acest dosar, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse în ziua precedentă de autorul sesizării. În aceste documente, ICCJ solicită CCR să sesizeze Curtea europeană de Justiţie, considerând că, printre altele, legea pensiilor de serviciu ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii, ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor” şi ar perpetua o stare de „instabilitate legislativă”.
Deşi prezenţa lui Gheorghe Stan la şedinţa respectivă era incertă întrucât ar fi intrat în concediu paternal pentru cel puţin zece zile, judecătorul a venit la şedinţă, aşa încât la deliberări au fost prezenţi toţi cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale. Şi la şedinţa de miercuri, 18 februarie, prezenţa lui Stan este sub semnul întrebării, în condiţiile în care acesta nu şi-ar fi încheiat concediul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre edilii din Munții Apuseni au semnat un memoriu comun prin care solicită Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” să se delimiteze public de afirmațiile președintelui organizației, Irimie Popa, care în ieșiri publice i-a catalogat pe […]
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante Criza transportului public din Alba pare o epopee fără sfârșit. La mijlocul lunii februarie 2026, angajații STP sunt din nou cu restanțe salariale de 2 luni, respectiv lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026. Mai mulți angajați STP […]
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial Polițiștii și inspectorii de muncă din Alba au efectuat, marți, 17 februarie 2026 cercetări la Gârbova de Sebeș. În dimineața zilei de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase din magazinele Lidl, din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide
Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase din magazinele Lidl, din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide Lucsor Impex SRL a inițiat...
FOTO | Alba Iulia, gazdă pentru Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru: Participă peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe ale Regiunii Centru
Alba Iulia, gazdă pentru Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru: Participă peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe ale...
Știrea Zilei
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare Judecătorii Curții Constituționale...
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre...
Curier Județean
VIDEO | Nouă metodă de înșelăciune în Alba. Cum rămân vânzătorii fără bani după trimiterea coletului: ,,Apare imediat un cumpărător interesat”
Nouă metodă de înșelăciune în Alba. Cum rămân vânzătorii fără bani după trimiterea coletului: ,,Apare imediat un cumpărător interesat” O...
Peste 500 de consumatori din Alba nealimentați cu energie electrică: Avarii majore în mai multe localități
Peste 500 de consumatori din Alba nealimentați cu energie electrică: Avarii majore în mai multe localități În România sunt 238...
Politică Administrație
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...