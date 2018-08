La solicitarea primarului Dorin Nistor, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, în vizită la Sebeș

Răspunzând scrisorii deschise și demersurilor Primarului Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, adresate Guvernului României, o delegație condusă de Viceprim-ministru și Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, s-a aflat astăzi la Sebeș.

Temele întâlnirii, în contextul în care există o îngrijorare crescută în rândul populației cu privire la starea de sănătate care este afectată de poluare, au fost: preocuparea autorității locale din Municipiul Sebeș pentru protecția mediului, cu atenție specială pentru calitatea aerului și susținerea dotării APM Alba cu un autolaborator pentru măsurarea calității aerului de care să beneficieze și Municipiul Sebeș.

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, s-a angajat cu privire la dotarea APM Alba cu un autolaborator mobil de măsurare a calității aerului, care să fie funcțional cel târziu în data de 15 octombrie 2018.

Pentru o monitorizare permanentă a calității aerului pe raza Municipiului Sebeș, primarul Dorin Nistor va iniția un proiect de hotărâre pentru achiziționarea unei stații fixe de monitorizare, care să fie amplasată pe raza Municipiului Sebeș și care să fie inclusă în Rețeaua Națională de Monitorizarea a Calității Aerului, pe lângă actuala stație industrială AB2.

Noua stație va asigura mărirea suprafeței monitorizate permanent din punctul de vedere al calității aerului, pe raza Sebeșului. În acest sens, conform înțelegerii dintre Ministrul Mediului și primarul Sebeșului, se va încheia un protocol de colaborare, iar datele obținute prin acest echipament din proprietatea Municipiului Sebeș să fie utilizate în sistemul național de monitorizare a calității aerului și de către instituțiile din subordonarea Ministerului Mediului. De asemenea, o echipa de la Primăria Sebeș se va deplasa la Ministerul Mediului pentru stabilirea datelor

tehnice privitoare la acest echipament.

La întâlnirea cu reprezentanții de vârf ai Ministerului Mediului au participat, la invitația primarului Dorin Nistor, reprezentanți ai companiilor de top care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Sebeș, reprezentanți ai societății civile, ai ONG-urilor de mediu.

Primarul Dorin Nistor a susținut dotarea APM Alba cu aparatura mobilă performantă care să permită măsurarea, pe raza Municipiului Sebeș, a unor elemente de bază (formaldehida, SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM 10, PM 2,5,

benzen, toluen, O-xilen, etilbenzen, m, p -xilen), validarea măsurătorilor și monitorizarea acestora. În plus, a subliniat ideea că permanenta informare a populației prin accesul transparent la informație, care să fie disponibilă din surse oficiale, va contribui la consolidarea încrederii în instituțiile abilitate să vegheze la respectarea normativelor de mediu.

”Întreprindem toate aceste demersuri în speranța că Guvernul României va fi sensibilizat de dorința exprimată de locuitorii Sebeșului, mai ales că prin dezvoltarea economică de la Sebeș, aducem un aport important la bugetul consolidat al statului”, a declarat primarul Dorin Nistor.

