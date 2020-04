Klaus Iohannis: „Nimeni dintre cei care au făcut nereguli nu trebuie să stea liniștit, crezând că va scăpa de brațul legii”

Într-o declarație de presă susținută joi, președintele Klaus Iohannis cere autorităților să fie vigilente în criza provocată de COVID-19, atrăgând atenția că nimeni „NU trebuie să stea liniștit crezând că va scăpa de brațul legii”.

„Cetățenii înțeleg și sunt convins că, indiferent de opțiunile lor politice, răsuflă ușurați că România nu este guvernată astăzi, în context de criză profundă, de o coaliție care avea drept prioritate furtul din bani publici și fuga de răspundere.

Criza actuală este gestionată de un guvern care ține cont de sfaturile specialiștilor, care lasă pe profesioniști să își facă meseria și urmează îndeaproape recomandările lor.

Există multe autorități locale conduse de oameni destoinici, indiferent de partidul politic din care provin. Sunt oameni de bună credință, care au lăsat deoparte interesul partizan, oameni care colaborează deschis cu societatea civilă, cu mediul economic, pentru a găsi cele mai bune soluții la nivelul comunităților în care trăiesc. Dar, din păcate, avem și exemple negative. Am însă încredere că autoritățile competente vor rămâne vigilente și vor analiza fiecare sesizare și fiecare neregulă.

Nimeni dintre cei care, în această perioadă dificilă, au făcut nereguli nu trebuie să stea liniștit, crezând că va scăpa de brațul legii.

Această criză ne-a dat lecții dureroase, care trebuie însușite, despre nevoia de a întări statul, despre nevoia stringentă de a restructura serviciile publice pentru a elimina clientelismul și de a susține zonele care alcătuiesc fundamentul unui stat funcțional, aflat realmente în slujba cetățeanului.

Pentru a putea progresa și a recupera din pagubele grave produse de epidemie, resetarea României este acum mai necesară și mai urgentă decât oricând.

Sistemul sanitar este primul, dar nu este singurul care are nevoie de o reașezare profundă. Vedem acum cât de multe lipsuri a fost necesar să fie acoperite într-un timp extrem de scurt. Doar printr-un efort susținut și mobilizare maximă am reușit să ne adaptăm rapid și să luăm toate măsurile pentru ca această epidemie să fie ținută sub control. Altfel, numărul victimelor în România ar fi fost astăzi mult mai mare. Vă asigur că acest efort de corectare a erorilor rămase din vechile guvernări va continua chiar mai accelerat după ce depășim aceste momente de criză, pentru că este esențial ca România să devină o țară care le asigură cetățenilor săi toate condițiile pentru o viață decentă și sigură.

Am tot vorbit în aceste zile de restricții și de constrângeri și țin să subliniez că foarte mulți români au dat un exemplu extraordinar de civism în toată această perioadă extrem de dificilă și continuă să o facă. Cei mai mulți respectă distanțarea socială, stau acasă, nu ies mai mult decât este nevoie și dau un examen al maturității lor și al capacității de a fi solidari cu restul țării”, a spus Klaus Iohannis.

