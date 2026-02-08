Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției într-un dosar al lui Călin Georgescu. Când o să aibă loc următorul termen
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției într-un dosar al lui Călin Georgescu. Când o să aibă loc următorul termen
Dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară a intrat în impas, vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii nu au reușit să ajungă la o soluție comună și au constatat existența unei „ivite divergențe”. Instanța a decis amânarea cauzei și a fixat un nou termen de judecată pentru 9 februarie, potrivit Digi24.
Divergența apare atunci când cei doi judecători ai completului nu se pun de acord asupra unei decizii. În acest caz, soluționarea se face într-un complet de trei judecători, pentru a exista un număr impar care să permită pronunțarea unei hotărâri definitive. Divergența nu vizează neapărat trimiterea dosarului înapoi la parchet, ci poate privi și aspecte precum excluderea unor probe sau legalitatea procedurilor.
Tribunalul București urma să se pronunțe definitiv asupra legalității rechizitoriului, după ce Georgescu a contestat decizia primei instanțe. În decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a respins cererile și excepțiile formulate de inculpat și a decis începerea judecății, mai arată sursa citată.
„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanței (…) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, este un fragment din decizia Judecătoriei Sectorului 1, dată în decembrie 2025.
Contestația formulată de Călin Georgescu a dus cauza în fața Tribunalului București, care trebuie acum să decidă definitiv dacă procesul poate începe pe fond.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi În România, numeroși studenți sunt nevoiți să muncească în paralel cu facultatea, iar unii ajung chiar să renunțe la studii, în timp ce, în alte țări europene, colegii lor își pot dedica timpul exclusiv […]
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4) ar putea beneficia de deductibilitate fiscală începând cu veniturile obținute în 2026, conform unui proiect de lege publicat joi, 5 februarie, de Ministerul Finanțelor, ce include măsuri menite să stimuleze relansarea economică. Conform documentului, Codul […]
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției În prezent, inteligența artificială a luat amploare în mai multe domenii. Astfel, hoții au ajuns să găsească o mulțime de metode prin care să păcălească, iar una dintre acestea este aceea că se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu...
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4)...
Știrea Zilei
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut Doi bărbați, în...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Curier Județean
8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba...
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață Laura Arăboaei,...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...