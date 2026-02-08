Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției într-un dosar al lui Călin Georgescu. Când o să aibă loc următorul termen

Dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară a intrat în impas, vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii nu au reușit să ajungă la o soluție comună și au constatat existența unei „ivite divergențe”. Instanța a decis amânarea cauzei și a fixat un nou termen de judecată pentru 9 februarie, potrivit Digi24.

Divergența apare atunci când cei doi judecători ai completului nu se pun de acord asupra unei decizii. În acest caz, soluționarea se face într-un complet de trei judecători, pentru a exista un număr impar care să permită pronunțarea unei hotărâri definitive. Divergența nu vizează neapărat trimiterea dosarului înapoi la parchet, ci poate privi și aspecte precum excluderea unor probe sau legalitatea procedurilor.

Tribunalul București urma să se pronunțe definitiv asupra legalității rechizitoriului, după ce Georgescu a contestat decizia primei instanțe. În decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a respins cererile și excepțiile formulate de inculpat și a decis începerea judecății, mai arată sursa citată.

„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanței (…) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, este un fragment din decizia Judecătoriei Sectorului 1, dată în decembrie 2025.

Contestația formulată de Călin Georgescu a dus cauza în fața Tribunalului București, care trebuie acum să decidă definitiv dacă procesul poate începe pe fond.

