Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 24-25 ianuarie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române și Târgului de animale din Unirea

acum 2 ore

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 24-25 ianuarie, 2026. 

Printre ele se numără: evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române, meciul de volei din cadrul Diviziei A1, dintre echipele CSM Volei Alba Blaj și CSM Lugoj și Târgul de animale organizat în comuna Unirea.

Evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române vor avea loc în municipiul Alba Iulia, în zona Sălii Unirii și a statuii lui Mihai Viteazul, în Piața Avram Iancu din orașul Câmpeni, precum și în zona Catedralei Ortodoxe din municipiul Aiud, context în care vor fi dispuse măsurile necesare pe durata manifestărilor.

De asemenea, la Sala Polivalentă din municipiul Blaj se va desfășura meciul de volei din cadrul Diviziei A1, dintre echipele CSM Volei Alba Blaj și CSM Lugoj, jandarmii fiind implicați în asigurarea ordinii publice pe parcursul evenimentului.

Tot în acest weekend, jandarmii vor fi angrenați și în activități specifice la Târgul de animale organizat în comuna Unirea, pentru buna desfășurare a acestuia.

Cetățenii sunt încurajați să respecte indicațiile forțelor de ordine, să adopte un comportament civilizat, să acorde atenție bunurilor personale și să evite implicarea în situații care pot genera conflicte.

Jandarmeria Alba este alături de cetățeni, asigurând sprijinul necesar pentru desfășurarea activităților în condiții normale. În cazul apariției unor situații de urgență, cetățenii pot apela numărul unic 112 sau se pot adresa celui mai apropiat echipaj din teren, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.

