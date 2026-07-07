ACCIDENT rutier la ieșire din Aiud spre Mirăslău: O mașină a ieșit în decor

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 15.00, la ieșire din Aiud spre Mirăslău, unde o mașină a ieșit în decor.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs la ieșire din municipiul Aiud către localitatea Mirăslău.

Este vorba despre un autoturism care ar fi părăsit partea carosabilă, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

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