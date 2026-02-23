Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 9.500 de lei și 46 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

În perioada 16-20 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 9.500 de lei și au acordat 46 de avertismente în urma controalelor efectuate.

Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/ 27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/ utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet aITM Albahttps: // www.itmalba.ro.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 16.02.2026-20.02.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relațiilor de muncă:

Total unități controlate: 44

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:811

– Femei: 218

Număr deficiențe constatate:106

Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor:7

3 Amenzi- 9500 lei

4 avertismente

Principalele deficiențe constatate în controale:

*Nu se face dovada achitării salariilor;

*Nu au fost transmise în REGES ONLINE datele referitoare la repartizarea timpului de lucru, respectiv datele referitoare la încetarea contractelor individuale de muncă;

*Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

*Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

*Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

*Nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

*Dosarele personale sunt incomplete;

*Nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

*Nu a fost desemnată prin decizie persoana care transmite datele în REGES-ONLINE;

*Contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securității și sănătății în muncă:

Nr. total unități controlate:27

Număr deficiențe constatate:42

Număr de măsuri dispuse:42

Angajatori sancționați:27

Nr. sancțiuni aplicate:42

– 42 avertismente

Principalele deficiențe stabilite în controale:

*Lipsa fiselor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și / sau periodică a lucrătorilor.

*Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

*Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

*Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

*Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/ 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 /2006.

*Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

*Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și /sau periodic a lucrătorilor.

