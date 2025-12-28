Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia urmează să beneficieze o investiție de peste 1,5 milioane de lei în cadrul proiectului ,,Reparare capitală medicină legală”, licitație lansată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, astăzi, 28 decembrie.
Potrivid documentației, prin realizarea acestei investiții Spitalul Județean de Urgență Alba lulia urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba pacientului pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punct de vedere al diagnosticării si tratării, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeană.
Serviciile vor fi continuu îmbunătățite prin competente profesionale deosebite, promovarea bunelor practici medicale și implementarea tehnologiilor inovatoare. Fiecare pacient va fi tratat ca fiind cel mai important și energia va fi canalizată pentru a preveni, a diagnostica, a trata si a oferi îngrijiri medicale la standarde cat mai înalte, îmbunătățind calitatea vieții pacienților.
Realizarea lucrărilor propuse în proiect au scopul de a optimiza fluxurile, asigura microclimatul optim, asigurarea unor finisaje de calitate, durabile, ușor de intretinut.
Lucrări de demolare :
- desfacerea tencuielilor degradate si afectate de execuția instalațiilor;
- Spargerea unor pereți de compartimentare conform planșelor din proiect;
- desfacerea pardoselilor;
- desfacerea sapelor unde este cazul ;
- demontarea ușilor,
- demontarea obiectelor sanitare ;
- demontarea corpurilor de iluminat, prizelor, întrerupătoarelor..;
- demonatrea instalațiilor termice ;
- desfacerea placajelor cu faianța ;
- desfacerea tencuielilor interioare degradate ;
- desfacerea parapetului ferestrei pentru montarea ușii de acces de la etajul I ;
- rectificarea treptelor,
- spargere trotuar in zona utilajului de ridicare ;
Lucrări interioare:
- Execuția sapelor si straturilor suport pentru pardoseli unde este cazul ;
- Execuție compartimentări,
- Tencuieli interioare ;
- Glet;
- Realizarea hidrozolatiei la grupurile sanitare si spatiile cu medii umede ;
- Montare usi,
- Montare usi etanșe la fum pentru închiderea caselor de scara dotate cu dispozitiv de autoinchidere.
- Pardoseli PVC, beton poliuretanic sau gresogranit conform planșelor de arhitectura anexate.
- Placaje la pereți cu faianța ;
- Placaje din pvc la pereți ;
- Zugrăveli interioare ;
- Montare usi etanșe la fum la casa de scara ;
- Montare usi cu miez din PAL perforat placat cu HPL si placi de protecție
- Montare stergatoare profesionale de picioare ;
- Montaj platformă elevatoare pe plan înclinat;;
- Execuție rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
- Execuție masti pentru rezervoare WC si coloane,
- Montare balustrada si mana curenta.
- Refacerea trotuare si alei afectate in timpul execuției ;
- Refacere spatii verzi.
- instalatii sanitare cu sistem de monitorizare a consumului de apa ,
- instalatii electrice si sistem de iluminat cu led;,
- montare sistem de panouri fotovoltaice pe acoperiș,
- instalație de încălzire,
- ventilație
- montare recuperatoare de căldură in sălile de consultatii si tratament;
- Instalație de canalizare a stergatoarelor de picioare
- Refacere spatii verzi.
- instalatii sanitare cu sistem de monitorizare a consumului de apa ,
- instalatii electrice si sistem de iluminat cu led;, montare sistem de panouri fotovoltaice pe acoperiș, instalație de incalzire, ventilație (exhaustare a
- montare recuperatoare de căldură in sălile de consultatii si tratament;
- Instalație de canalizare a stergatoarelor de picioare ;
Finisajele interioare
- Pardoselile, finisajele pentru pereți si tavane se vor realiza conform tabelelor de mai sus, respectând caietele de sarcini.
