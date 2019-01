Într-o altă încercare de a-și scoate pârleala din procesele pierdute cu transportatorii, CJ Alba i-a dat din nou în judecată pe foștii consilieri județeni Gheorghe Iviniș și Eugen Popa și le cere 2,3 milioane de lei

Consiliul Județean Alba îi acționează din nou în judecată pe foștii consilieri județeni Gheorghe Ioan Iviniș și Eugen Popa, solicitându-le peste 2,3 milioane de lei. Suma reprezintă cuantumul despăgubirilor pe care Consiliul Județean Alba a fost obligată să le plătească în 2018 firmelor de transport S.C. Transgilyen și S.C. Man Tours, după ce acestea au câștigat definitiv procesele intentate CJ, la capătul a aproape 10 ani de luptă acerbă.

Iviniș și Popa sunt considerați principalii responsabili întrucât cei doi foști consilieri județeni ar fi votat, în cunoștință de cauză, un proiect de hotărâre în 2008, deși știau că sunt în conflict de interese. Hotărârea viza atribuirea traseelor de transport județean aferent programului de transport 2008 – 2013, iar Iviniș și Popa aveau interese în două firme cărora le-au fost atribuite mai multe trasee în cadrul programului respectiv. Trei firme de transport din județul Alba care au pierdut licitația în 2008 – S.C. Transgilyen, S.C. Man Tours și S.C. Arion Trans au intentat procese Consiliului Județean Alba, solicitând despăgubiri compensatorii în valoare de 3 milioane de euro. CJ Alba a pierdut definitiv procesele cu S.C. Transgilyen și cu S.C. Man Tours, iar în 2018 a plătit acestora daune totale de 2.326.633,37 de lei, exact suma cu care se îndreaptă acum împotriva celor doi foști aleși județeni.

Acțiunea a fost înregistrată în 28 decembrie 2018 pe rolul Tribunalului Alba. Nu este prima dată când Consiliul Judeţean Alba îi dă în judecată pe Gheorghe Iviniș și Eugen Popa. În 25 februarie 2016, consilierii județeni din actualul legislativ au votat un proiect de hotârâre prin care solicitau pretenţii financiare din partea celor doi foşti consilieri judeţeni. A doua zi, în 26 februarie 2016, a fost înregistrat un dosar. Tribunalul Alba a respins la finalul anului 2016 acţiunea CJ Alba, fiind considerată prematură, în condițiile în care procesele cu firmele de transport erau încă în desfășurare și nu se cunoștea cuantumul total al despăgubirilor. Gestul a fost considerat atunci mai mult unul cu rol de justificare în fața Curții de Conturi, în cazul în care aceasta ar fi luat la întrebări CJ Alba. l Scurtă recapitulare În 2008, Consiliul Judeţean Alba a votat atribuirea unor rute de transport călători din judeţ către două firme la care aveau interese directe doi consilieri judeţeni, Eugen Popa (PSD) şi Ioan Iviniş (PDL).

Este vorba despre Voltrans Sebeş deţinută de Gheorghe Iviniş şi Aitrans Aiud, la care Eugen Popa era cenzor. O parte dintre licențele de transport aferente programului județean de transport 2008 – 2013 au fost atribuite firmei unuia dintre consilierii județeni de la acea vreme, respectiv Iviniş Gheorghe Ioan, care avea în același timp și calitatea de acționar la S.C. VOLTRANS S.A., societatea desemnată câştigătoare. Într-o situație similară se afla și Popa Eugen, care în perioada licitației era și consilier județean și acţionar la firma de transport SC AITRANS SA., una dintre firmele câștigătoare de trasee. În considerentele Sentinţei civile nr. 3965/2012 s-a reţinut de către instanţă ca motiv de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.69/.27.03.2008, incompatibilitatea consilierilor judeţeni Iviniş Gheorghe Ioan şi Popa Eugen ”care nu aveau dreptul legal să ia parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consiliului judeţean care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema suspusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile pronunţate cu încălcarea prevederilor enunţate sunt nule de drept”.

La prima tentativă a CJ Alba de a-I face țap ispășitor, în 2016, omul de afaceri Gheorghe Iviniș considera că în acest caz vinovați sunt juridicul, secretarul Consiliului Județean de la acea vreme și președintele CJ Alba, Ion Dumitrel. ”Consiliul Județean Alba nu se poate întoarce împotriva mea deoarece chiar Consiliul Județean Alba a emis la data respectivă acte care atestau faptul că nu sunt în incompatibilitate (…) În momentul în care am primit rezoluția ANI m-am retras din consiliul județean, am vrut doar să le arăt că am avut dreptate. Eu nu am fost citat în procesele la care se face referire. Dacă ei formulează acțiune împotriva mea, mă voi îndrepta și eu împotriva lor”, spunea Ioan Gheorghe Iviniș la vremea primului proces, pe care de altfel l-a și câștigat. ”La data respectivă s-a supus votului un proiect privind reglementări tehnice privitoare la programul de transport județean. Deci, date teoretice. Nu noi am validat prin vot câștigătorii licențelor de transport pe trasee, ci s-a făcut de către Autoritatea Rutieră Română, Agenda Digitală Română și aparatul propriu al CJ Alba.

Țin minte că în comisia de validare a fost și un consilier județean atunci. Deci nu noi, consilierii, am decis aceste trasee. Prefectura a atacat această hotărâre, când era prefect Simedru. Consiliul județean, prin Dumitrel, a preferat să se judece cu Prefectura pe marginea acestei hotărâri. De aici au pornit problemele, pentru că, dacă reluam votul, pur și simplu eu și domnul Iviniș ne abțineam. Atunci am avut procesul cu ANI, în urma căruia s-a dovedit că nu a fost nicio incompatibilitate pe votul meu, rezoluție pe care am arătat-o și la CJ Alba. Nu din vina mea sau a domnului Iviniș a fost anulată în instanță această hotărâre. Ceva s-a întâmplat pe traseul datelor între operatorii de transport – autoritatea rutieră – consiliul județean și Agenda Digitală Română. Consilierii județeni nu au nicio implicare în acest traseu”, a declarat și Eugen Popa.