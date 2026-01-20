Întorsătură de situație în cazul pacientului rănit grav în urma exploziei din Alba Iulia: Unde urmează să fie transferat

Starea bărbatului în vârstă de 35 de ani, grav rănit, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală și cu căile respiratorii afectate, s-a îmbunătățit.

Cu toate că Ministerul Sănătății a anunțat, în ziua în care a avut loc incidentul, că victima urmează să fie transferată în străinătate, deoarece nu există locuri în centrele de arși din România, se pare că situația s-a schimbat. El ar urma să ajungă, totuși, într-un centru de arși din țară.

,,Starea pacientului este mai bună. Se pansează zilnic în blocul operator. Este pe listă pentru transfer într-un centru de arși din România”, a transmis Alexandra Roșu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, în prezent, acesta este internat în secția ATI, unde primește îngrijiri medicale de specialitate și un tratament specific pacienților cu arsuri.

,,Pacientul în vârstă de 35 de ani este internat pe secția ATI, este extubat, conștient, cooperant, este toaletat și pansat zilnic și beneficiază de un tratament complex, specific pacientului ars, internat în Secția ATI. Au fost făcute demersurile necesare transferului pacientului într-un centru de arși”, a declarat Alexandra Roșu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgențe Alba pentru Ziarul Unirea, în urmă cu două zile.

