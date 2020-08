INTERVIU cu președintele USR Alba, Beniamin Todosiu: 2020 este anul în care oameni obișnuiți se implică pentru a schimba, stradă cu stradă, comunitățile în care trăiesc

Cine este Beniamin Todosiu și de ce a ales să intre în politică?

Beniamin Todosiu este un om simplu, care, sătul până peste cap de promisiunile nerespectate ale politicienilor clasici, a decis să se implice în politică pentru a schimba în bine comunitatea în care trăiește. Am 33 de ani și sunt un om nou în politică, un om care crede în valori și principii corecte. Am o soție care îmi este alături și un băiețel minunat.

Am fost elev la Școala Gimnazială nr. 1 „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, apoi am absolvit Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” din oraș. La îndrumarea părinților și a apropiaților am optat pentru Facultatea de Medicină Dentară, specializarea tehnică dentară, în cadrul Universității de Medicina și Farmacie din Târgu Mureș. Părinții mei, oameni modești și harnici, au ținut foarte mult la educația noastră și au făcut foarte multe sacrificii pentru ca eu și fratele meu să finalizăm studii superioare și să ne formăm o carieră. După finalizarea cursurilor m-am specializat în clinici stomatologice din țară și din străinătate, iar în 2015 am decis să devin un antreprenor local. Am reușit sa formez o echipă de profesionisti și să pun pe picioare o mică afacere de succes.

Vin în politică din poziția unui antreprenor cu o afacere crescută sănătos, cu o familie frumoasă și care nu are nevoie de o funcție publică pentru bani sau beneficii. Dorința mea este de a schimba în bine orașul și județul în care trăiesc.

Cum se înțeleg echipele USR și PLUS în județul Alba?

În primul rând suntem o singură echipă, o echipă care a reușit să treacă peste micile sincope și care funcționează cu adevărat. Oamenii din USR și din PLUS au demonstrat că politica cea mai importantă este cea pe care o faci în interesul cetățenilor, trecând peste orgolii și interese de partid. În acest context am decis să fac em o alianță care ne permite să fim mai puternici și să ducem proiectele cetățenilor în Primăria Alba Iulia, în primăriile de orașe și comune și în Consiliul Județean Alba. În spiritul colegialității și al respectului, am decis totodată să oferim colegilor din PLUS Alba candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, funcție pentru care mă desemnase pe mine USR Alba. Am făcut o echipă împreună cu președintele PLUS Alba, Mihail David, și îl susțin în a demonstra locuitorilor județului Alba că USR – PLUS va aduce în Consiliul Județean viziune, respect și proiecte coerente.

Ce echipă propune USR – PLUS pentru județul Alba?

Alianța USR – PLUS propune peste 400 de candidați pentru orașele și comunele din Alba, oameni care au performat în domeniile în care activează și care au decis să se implice pentru a schimba în bine județul Alba. Sunt antreprenori, ingineri, profesori, oameni cu profesii diferite, care iubesc Alba și vor să schimbe în bine comunitățile lor. Sub sloganul „Oameni ca TINE schimbă Alba în BINE”, propunem pentru fiecare comunitate în care colegii noștri candidează, programe coerente de guvernare locală cu de măsuri bine ancorate în realitate.

Sunt onorat că fac parte din această echipă puternică și vreau să le mulțumesc cetățenilor din județul Alba (câteva mii) care au semnat pentru susținerea candidaților USR – PLUS.

Ce proiecte aveți pentru dezvoltarea economică a județului Alba?

Dezvoltarea economică a județului Alba și crearea unor noi locuri de muncă sunt priorități pentru echipa propusă de Alianța USR- PLUS pentru Consiliul Județean Alba. USR – PLUS propune un program amplu, structurat pe mai mulți ani, prin care să se dezvolte unitar întreg județul, să se creeze zone industriale atractive pentru investitori și să se elimine posibilitatea formării unor pungi de sărăcie. Ținta finală a acestui program este reducerea șomajului real din județul Alba, care în unele zone depășește 10%, prin atragerea unor investitori care să creeze locuri de muncă stabile și bine plătite. Programul principal „Alba, un județ deschis pentru investitori”, presupune alocarea anuală de către Consiliul Județean Alba a unui buget de minim 5 milioane de euro pentru a sprijini crearea și dezvoltarea unor zone strategice de dezvoltare economică. Astfel, în parteneriat cu administrațiile locale, Consiliul Județean va crea zone industriale unde vor fi puse la dispoziția investitorilor terenuri cu infrastructură și utilități, care în primă fază vor fi concesionate și apoi vor putea fi cumpărate, conform legislației în vigoare. Noile zone industriale nu vor avea personalitate juridică, astfel încât să se elimine crearea unor societăți bugetofage cu locuri călduțe pentru bugetarii de lux. Să nu uităm cazul Parcului Industrial Cugir, care potrivit unui raport contabil din acest an, la 1.000 de lei câștigați consumă în medie peste 932 de lei, și toate acestea în condițiile în care doar închiriază spații pentru activitatea de producție sau sediile unor societăți. Acești poli de dezvoltare economică pot fi formați în zone precum: Alba Iulia, Aiud, Ocna Mureș, Cugir și Munții Apuseni, zone care au forță de muncă și potențial de a susține crearea unor astfel de poli de dezvoltare economică. Crearea unor astfel de zone industriale, care nu au personalitate juridică și angajați, este cea mai viabilă soluție în strategia gândită de echipa USR – PLUS pentru dezvoltarea economică a județului.

Ce proiecte propune USR – PLUS pentru sănătate?

Sănătatea este un domeniu care trebuie să fie prioritar pentru Consiliul Județean Alba, instituție care are în administrare cel mai important spital de la nivelul județului. Cetățenii, indiferent că locuiesc în cel mai mare municipiu sau în cel mai mic sat din județul Alba, au dreptul la servicii medicale de calitate. Accesul la sănătate înseamnă, ca în cel mai apropiat oraș, cetățeanul să găsească un spital sau un centru de sănătate cu dotări moderne. Care este în prezent realitatea în spitalele din Alba? În majoritatea spitalelor mici, orășenești, dotarea este veche și depășită moral, nu se poate face o banală operație de apendicită, iar pacientul este trimis, de cele mai multe ori, la Spitalul Județean Alba pentru un consult sau o intervenție medicală de specialitate. Policlinica spitalului este supraaglomerată, iar programările pentru un consult sau pentru o investigație radiologică durează și câteva luni de zile. Aglomerația la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și urgențele care sunt tratate după 5 sau chiar 10 ore au devenit un lucru obișnuit. Toate demonstrează că sănătatea este tratată cu ignoranță și lipsă de profesionalism la nivelul județului Alba.

Echipa USR – PLUS va duce în Consiliul Județean Alba un proiect ambițios, dar extrem de important: proiectul construirii unui nou spital județean. Tema este extrem de serioasă și de actualitate, în contextul în care actualul spital județean funcționează într-o clădire veche, improprie pentru cerințele medicinii moderne și pe care Consiliul Județean Alba continuă să o „cârpească”. Cea mai hilară măsură este înghesuirea unei noi construcții în curtea unității medicale, în care ar urma să funcționează Secția de Psihiatrie, o clădirea total inadecvată pentru tratarea pacienților cu asemenea afecțiuni. Potrivit studiilor de specialitate, bolnavii cu afecțiuni psihice trebuie să aibă la dispoziție și spații deschise pentru terapii, parcuri sau locuri de plimbare. În noua secție bolnavii ar urma să se plimbe pe acoperișul clădirii, într-un spațiu în care mocheta de plastic simulează iarba verde, iar cerul presupunem că va fi văzut prin plase de sârmă pentru a se evita accidentele nedorite.

Toate aceste exemple demonstrează că administrația județeană nu are o strategie coerentă privind viitorul sistemului județean de sănătate. În acest context propunem să se înceapă studiile pentru un nou spital județean, finanțarea putând fi asigurată prin fonduri disponibile pe noile programe europene de finanțare. Gândirea Consiliului Județean Alba prin care în ultimii ani a investit zeci de milioane de euro într-o clădire depășită moral și fizic, pentru care există mari emoții să nu mai fie autorizată ISU, se dovedește păguboasă pe termen lung pentru calitatea sănătății din județ.

Ne apropiem de începerea noului an școlar. Ce proiecte a gândit USR – PLUS pentru educația din Alba?

Educația este cel mai important domeniu pentru echipa USR – PLUS care va ajunge în Consiliul Județean Alba, aceasta având pregătite proiecte importante pe care instituția județeană le poate susține. Totul trebuie să pornească de la o strategie clară privind susținerea dezvoltării educației în județul Alba, măsurile fiind gândite pe următorii ani. Școlile din județul Alba, indiferent că sunt în mediul rural sau în mediul urban, au nevoie de implicarea administrațiilor locale, dar și a Consiliului Județean Alba, astfel încât, fiecare copil să beneficieze de educație de calitate și de șansa de a dobândi pregătirea și competențele necesare pentru viață.

În prima ședință ordinară a viitorului Consiliu Județean Alba vom înainta Programul „Investim în educație, investim în viitor!”, care conține un set de măsuri și proiecte gândite de echipa USR – PLUS pentru susținerea educației din județul Alba.

Prima măsură este „Siguranță și sănătate pentru școala de la sat” și prevede acordarea unor finanțări pentru administrațiile locale din zonele rurale, astfel încât să realizeze investiții pentru modernizarea grupurilor sanitare ale școlilor și grădinițelor. Obiectivul USR – PLUS Alba este ca în anul 2021 să nu mai existe în județ nicio școală cu toaleta în curte, situație rușinoasă pentru învățământul românesc.

De asemenea, propunem un buget anual de minim 1 milion de euro pentru susținerea unor concursuri de proiecte pentru digitalizarea școlilor în zonele unde administrațiile locale nu pot susține astfel de investiții. „Prima tabletă/ primul laptop” este proiect de susținere a elevilor care nu au acces la educație digitală. Deși pare greu de crezut, în județul Alba există peste 4.000 de elevi care nu au avut acces la educație on-line în perioada închiderii școlii, din cauza pandemiei. Mai trist este că o mare parte dintre acești copii nu au folosit niciodată un laptop sau o tabletă. Propunem un proiect județean prin care școlile în care învață acești copii să fie dotate cu laptopuri sau tablete, iar acestea să fie date în folosință, la fel ca și manualele școlare, copiilor pe perioada studiilor în acea școală.

Echipa USR-PLUS va iniția un proiect de hotărâre prin care Consiliul Județean Alba va emite un card destinat elevilor și studenților din județul Alba, pe baza căruia vor avea acces gratuit la evenimentele culturale și în instituțiile muzeale, aflate în subordinea Consiliului Județean. De asemenea, pe baza unui parteneriat cu administrațiile locale din Alba, proiectul va fi extins pentru toate instituțiile muzeale și evenimentele culturale organizate pe raza județului.

Așteptările multor cetățeni sunt legate de drumuri. Cum abordați problemele de infrastructură?

Consiliul Județean Alba are nevoie de o strategie serioasă pe cel puțin 10 ani privind proiectele de dezvoltare a infrastructurii județului, astfel încât investițiile în rețeaua de drumuri să fie prioritizate, iar banii să fie distribuiți echitabil. Drumuri bune înseamnă automat și dezvoltare economică, iar pentru zona rurală este primul pas spre oprirea depopulării satelor. Nu cred că trebuie explicat cât de importante sunt drumurile pentru atragerea de investitori, pentru funcționarea transportului public, astfel încât locuitorii să aibă mobilitate spre locul de muncă sau pentru valorificarea potențialului turistic.

Echipa USR – PLUS pentru Consiliul Județean Alba propune o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii care să elimine criteriul discreționar al distribuirii banilor pentru drumuri în funcție de culoarea politică a primarului sau de interesul electoral. Proiectele de asfaltări sau modernizări vor fi prioritizate simplu și corect pe baza a trei piloni: infrastructură pentru susținerea dezvoltării unor poli economici/ zone de atragere a investitorilor, infrastructură pentru dezvoltarea turistică și infrastructură pentru conectarea comunităților rurale și oprirea migrației și depopulării.

Ce ați schimba în primul rând în activitatea Consiliului Județean?

Cred că schimbarea ar trebui să înceapă cu mentalitatea. Consiliul Județean Alba trebuie să devină o instituție eficientă și total transparentă, care să consulte cetățenii cu privire la deciziile și proiectele importante. Echipa USR – PLUS pentru Consiliul Județean Alba propune astfel Programul „Administrație deschisă și participativă – cetățean informat și implicat” care conține un set de măsuri menite să transparentizeze activitatea administrației județene și să crească încrederea cetățenilor în aceasta. O prioritate în cadrul acestui program este implementarea bugetării participative și consultarea societății civile, a organizațiilor non-guvernamentale și a cetățenilor în luarea deciziilor privind dezvoltarea județului.

Un alt punct important este transparentizarea activității instituției și informarea continuă a cetățenilor. Aceste măsuri trebuie susținute și de un proiect coerent de digitalizare a serviciilor publice, acesta fiind necesar în contextul generat de actuala pandemie. Informarea, transparentizarea și digitalizarea serviciilor publice reprezintă doar forme de respect față de cetățeanul care își dorește o interacțiune modernă cu instituțiile care îl reprezintă.

Pentru implementarea acestor măsuri este nevoie însă de oameni bine pregătiți, astfel încât echipa USR – PLUS pentru Consiliul Județean Alba propune programe de perfecționare a funcționarilor instituției pentru a fi capabili să implementeze serviciile digitale. De asemenea, încrederea cetățeanului în administrația județeană este extrem de importantă, astfel încât propunem introducerea indicatorilor de performanță în activitatea angajaților, dar și introducerea unui soft de organizare și derulare a concursurilor pentru ocuparea posturilor publice. Practic, prin acest soft se elimină pilele și relațiile, iar calculatorul selectează, cui câteva minute înainte de începerea examenului, subiectele pentru candidații înscriși la concurs, urmând ca inclusiv corectarea acestor teste grilă să se facă electronic.

Ce mesaj aveți pentru locuitorii județului Alba?

Mesajul meu este simplu: implicați-vă în schimbarea în bine a comunităților în care trăiți sau aveți încredere în oamenii noi, oameni obișnuiți ca voi, care au avut curajul să facă pasul spre politică. Nu există problemă care să nu poată fi rezolvată în administrație, ci doar oameni care nu au determinarea sau priceperea să găsească soluții. Oameni ca tine, corecți, care își iubesc comunitatea, pot schimba în bine județul Alba. 2020 este anul în care oameni obișnuiți, sătui până peste cap de promisiunile nerespectate ale politicienilor clasici, se implică pentru a schimba, stradă cu stradă, comunitățile în care trăiesc.