Interlopi din Alba și Cluj, care se ocupau cu traficul de droguri, condamnați la 40 de ani de închisoare. Cine sunt inculpații și ce pedepse au primit

Mai multe persoane din Alba și Cluj au fost condamnate definitiv la închisoare cu executare de către Curtea de Apel Alba Iulia, în urma infracțiunilor de trafic de droguri.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată în ianuarie 2015, iar prima decizie în dosar a fost luată în 10 aprilie 2018. O parte dintre aceştia şi DIICOT-ul au formulat apel, iar sentinţa đefinitivă a fost ptonunţată în 12 februarie 2020. Membrii grupării vindeau canabis şi etnobotanice la sute de tineri din cele două judeţe, în special în oraşe din zona Munţilor Apuseni, dar şi la Alba Iulia, în Turda şi Cluj-Napoca. La Turda, percheziţia a avut loc la domiciliul unui cunoscut interlop local, Urcan Alin, care a fost, de altfel, unul dintre liderii traficanţilor. Gruparea a fost destructurată în octombrie 2014.

Procurori şi poliţişti au efectuat, la momentul respectiv, 11 percheziţii în Alba şi Cluj, iar 11 persoane au fost arestate preventiv. A fost ridicată cantitatea de aproape 3 kilograme de substanţe interzise şi au fost identificaţi peste 200 de consumatori. Pedepsele definitive decise de instanţa de judecată sunt următoarele: Pătran Bogdan Vasile – 4 ani şi 7 luni de închisoare; Coman Mihai Paul – 1 an şi 6 luni de închisoare; David Rareş – 6 ani de închisoare; Mocean Ioana Aurora – 3 ani şi 7 luni de închisoare; Urcan Gheorghe Alin – 6 ani şi 7 luni de închisoare (liderul grupării); Popa Raul Traian – 2 ani şi 4 luni de închisoare; Popa Bogdan Marian – 1 an şi 4 luni de închisoare; Pop Flaviu Lucian – 1 an şi 3 luni de închisoare; Cheţan Sergiu Andrei – 5 ani şi 9 luni de închisoare; Moldovan Zoltan – 5 ani şi 10 luni de închisoare; Mocean Ioan Adrian – 1 an şi 3 luni de închisoare. În total, cei 11 inculpaţi au primit peste 40 de ani de închisoare în regim de detenţie.

La momentul audierilor de la DIICOT, în 2014, un alt inculpat, Ş. Samir Vasile, a recunoscut faptele şi a fost judecat în procedură simplificată, acesta fiind condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, inculpatul O. Călin, din Alba Iulia, a decedat în perioada în care dosarul era în faza de cercetare judecătorească. Instanţa a mai dispus confiscarea cantităţilor de droguri şi de substanţe denumite generic ”etnobotanice”, care au făcut obiectul dosarului, rămase în urma analizelor de laborator, precum şi confiscarea obiectelor utilizate de inculpaţi la porţionarea substanţelor interzise, obiecte depuse la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Alba (cântare electronice).

Fiecare dintre cei 11 inculpaţi au fost obligaţia la plata de cheltuieli judiciare în favoarea statului de 11.000 de lei şi s-a dispus confiscarea a circa 18.000 de lei şi 1.100 de euro de la 5 inculpaţi. Discuţii codificate despre substanţele interzise În speţă, inculpaţii au distribuit în rândul tinerilor substanţe psihoactive şi droguri, cu preţul de 25 lei/plic în cazul substanţei pentru fumat şi 100 lei/plic în cazul substanţei pentru prizat, după ce în prealabil au popularizat numerele de telefon la care să fie contactaţi de consumatori. Din cei 200 de consumatori identificaţi, o mare parte erau la data faptelor studenţi la centrul universitar din Cluj, iar unii dintre aceştia au relatat în calitate de martori efectele negative ale acestor substanţe asupra memoriei şi a intelectului.

În motivarea sentinţei de la instanţa de fond, magistraţii au prfecizat că relevante pentru probarea infracţiunilor sunt interceptările convorbirilor telefonice, care în pofida faptului că inculpaţii nu au recunoscut faptele şi nici legăturile dintre ei, dovedesc că aceştia au avut o activitate intensă pe linia vânzării de etnobotanice către sute de persoane, unii dintre ei s-au deplasat dintr-o localitate în alta pentru a se întâlni în scopul vânzărilor de etnobotanice. Au fost identificate numeroase discuţii relevante din care se poate observa modul de efectuare a vânzărilor, modalitatea în care dealerii şi consumatorii stabileau puncte de întâlnire, dar şi relaţiile dintre membrii grupărilor şi faptul că unii dintre aceştia se aprovizionau cu substanţe interzise de la ceilalţi.

Din discuţiile purtate între ei sau cu alte persoane rezultă că cunoşteau împrejurarea că activităţile lor sunt ilegale, întrucât discutau codificat despre substanţe denumindu-le „tricouri albe”, „albeaţă”, „crocodil”, „zecică”. De asemenea, discutau cu clienţii despre locurile de întâlnire din cele trei localităţi menţionate, locaţii care coincid cu cele indicate de martori, precum şi despre preţul substanţelor care de asemenea sunt identice cu cele menţionate de martori.

Cu toate că inculpaţii au negat că desfăşurau activităţile infracţionale împreună, convorbirile telefonice au reliefat legăturile dintre aceştia. De exemplu, dintr-o convorbire purtată între doi dintre condamnaţi instanţa a constatat că aceştia foloseau un limbaj codificat – exemplu: ”cum pot intra în posesia lucrului?”, ”mă poţi rezolva?”. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori DIICOT, în cursul anului 2013, pe ”piaţa” de substanţe cu efect psihoactiv din Alba Iulia, au început să acţioneze câţiva membri ai grupării, care şi-au extins, ulterior, activitatea în Turda şi Cluj-Napoca. Colaboarea dintre aceştia a dus la structurarea activităţilor pe trei paliere infracţionale cu legături stabilite între ele prin intermediul inculpaţilor Urcan Gheorghe Alin din Turda şi Ş. Samir Vasile din Baia de Arieş, în scopul eficientizării comercializării pe raza celor două judeţe de droguri şi substanţe denumite generic ”etnobotanice”.

”Au fost identificate numeroase discuţii relevante din care se poate observa modul de efectuare a vânzărilor, modalitatea în care dealerii şi consumatorii stabileau puncte de întâlnire, dar şi relaţiile dintre membrii grupărilor şi faptul că unii dintre aceştia se aprovizionau cu substanţe interzise de la ceilalţi. În cauză au fost identificate aproximativ 200 de persoane cărora inculpaţii le-au comercilizat substanţe denumite generic etnobotanice şi droguri de mare risc. (…) De menţionat faptul că de pe «telefonul de serviciu», existau zilnic aproximativ 200 de apeluri. Inculpaţii care utilizau acest număr «îşi permiteau» să ţină deschis telefonul pentru a fi apelaţi de către consumatori doar între anumite ore, de exemplu între orele 10.00 şi 22.00, iar în cursul verii «programul» a fost prelungit, acest aspect fiind comunicat consumatorilor prin sms”, se precizează în rechizitoriul procurorilor.

Activitatea grupării infracţionale a fost probată şi prin efectuarea de cumpărări autorizate de la inculpaţii ce comercializau substanţele interzise. Astfel, în cadrul anchetei, au existat investigatori sub acoperire cu numele conspirative ”Cipri”, ”Andrei” sau ”Gabi”. Anchetatorii au stabilit şi un număr minim de vânzări de substanţe realizate de fiecare inculpat. În total, 12 inculpaţi au vândut etnobotanice de minimum 2.700 de ori.

sursa: adevarul.ro