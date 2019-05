Industria Galda – Unirea Alba Iulia 2-1, găldenii au câștigat “finala”!!! Ciucă: “Un meci de infarct, ce nu meritam să-l pierdem”, Bicheși: “Șansele s-au redus dramatic! Șuturile vieții pentru Lupșan și Circov”

Nebunie la extrem în Industria Galda – Unirea Alba Iulia, un derby “de Alba” dramatic, o bătălie pentru supraviețuire, tranșată de amfitrioni, scor 2-1 (0-0), după două lovituri libere executate senzațional de D. Lupșan și Circov, ce au întors scorul într-un final incendiar!

Brava echipă condusă de Paul Ciucă a cucerit trei puncte imense, ce-i oferă șanse mari de a evita retrogradarea, de partea cealaltă “alb-negrii” sunt în pericol maxim, cu două runde înaintea de încheierea sezonului, ajunși pe locul al 13-lea. O confruntare intensă, plină de suspans, în care amfitrionii au reușit o revenire miraculoasă!

*D. Lupșan și Circov, “libere” de senzație!!!

După un prim act alb, vizitatorii au deschis scorul în minutul 59, când An. David a profitat de un balon șutat de Căt. Suciu în S. Fulea, a scăpat singur și a finalizat cu un șut sub bară. Momentul cheie al disputei a fost ratarea lui Potopea (64), pentru ca în ultimele 10 minute să fie iureș la buturile uniriste, ocaziile lui Adam (80) și Baghiu (83) – la care a intervenit Sporea, prefațând execuțiile superbe ale lui D. Lupșan (86) și Circov (88) – din lovituri libere din preajma careului.

*Paul Ciucă: “Un meci de infarct pe care nu meritam să-l pierdem”

“Un meci de infarct pe care nu meritam să-l pierdem! Așa cum am primit golul, la o degajare a portarului Suciu într-un coechipier, așa am întors scorul, prin cele două lovituri libere executate de D. Lupșan și Circov, jucători ce au exersat asemenea execuții la antrenamente. Am crezut și la 0-1 că putem câștiga. Ținând cont de momentul în care am realizat-o și felul în care am obținut-o, este clar că victoria aceasta capătă o importanță aparte. Nu suntem 100 la sută salvați, lupta nu e terminată. La câte necazuri am avut în acest campionat, la echipă și personale, trebuia să vină soarele și pe strada noastră”, a spus Paul Ciucă, pătruns până în mijlocul terenului la reușita decisivă.

*Adrian Bicheși: “Lupșan și Circov au prins șuturile vieții”

“Totul a fost în regulă până în momentul în care Galda a fost dispusă să riște totul pentru a învinge. Lupșan și Circov au prins șuturile vieții, ghinionul nostru, norocul lor. S-au redus drastic șansele de a evita retrogradarea și e greu de gestionat momentul, în condițiile unei echipe cu mulți juniori, căderea sub linia retrogradării. Cred totuși că dacă vom lua 4 puncte în ultimele două etape, putem să ne salvăm”, a declarat Adrian Bicheși.