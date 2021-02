Industria Galda și-a definitivat lotul: selecționată județeană condusă de Fogoroși, cu pondere de la Viitorul Sântimbru

Industria Galda de Jos, divizionara terță ce a evitat abandonul competițional pe ultima sută de metri grație inițiativei de apreciat a familiei Hulea, și-a creionat în linii mari efectivul cu care va aborda partea secundă a stagiunii în Seria a 9-a.

Primul test al iernii se va disputa sâmbătă, 13 februarie, la Galtiu, în compania formației Dacia Orăștie (locul 5 în Liga a 4-a Hunedoara), grupare la care a activat în toamnă un grup numeros de fotbaliști din Alba, alături de finanțatorul Nelu Budin și antrenorul Ionel Marcu.

Astfel, antrenorul Ștefan Fogoroși, ce va colabora într-o anumită formă și cu Alexandru Kalanyos, va avea la dispoziție un lot numeros, compus momentan din 35 de nume, majoritatea provenind de la Viitorul Sântimbru. Experimentatul tehnician în vârstă de 55 de ani a activat ultima dată în eșalonul terț în 2013, la Sticla Arieșul Turda, exceptând episodul de la Mureșul Vințu de Jos din 2016, ce s-a desființat în scurt timp după ce a promovat pe a treia scenă. Sunt programate câte trei antrenamente săptămânal, iar în retur fotbaliștii nu vor avea contracte, bazându-se doar pe prime de joc cifrate la 150-200 de lei, în privința amicalelor fiind în discuție o partidă cu Unirea Alba Iulia (în 20 februarie) și o dublă cu Șoimul Băița.

“În mare parte am definitivat, sub presiunea timpului, lotul cu care vom aborda returul. Mai putem înregimenta fotbaliști liberi de contract și sperăm să ni se alăture și alți jucători ce au activat la Industria, respectiv Puha sau Baghiu. Am strâns jucătorii pe care i-am dorit din județ, cred că am format un grup frumos și vom fi o nucă tare pentru orice adversar”, a spus președintele Adrian Hulea.

Astfel, din efectivul “galben-albaștrilor” vor continua trei nume la echipa ce va evolua la Galtiu, portarul Căt. Suciu, fundașul Goța și juniorul R. Giorgiu. Acestora li se alătură jucători înregimentați de la Performanța Ighiu (Potopea, Tripșa, Bălaș, An. Greuruș), CS Universitatea Alba Iulia (Borșai, Bălșan, Goguța, Cl. Oara, C. Năcreală), CS Ocna Mureș (Coltor, P. Man), Unirea Alba Iulia (Fl. Popa), Viitorul Vama Seacă (D. Anghel), Spicul Daia Română (Brânză), plus “grosul” de la Viitorul Sântimbru, ce dă 18 fotbaliști: portarii Barna, C. Manciulea și Pascu, fundașii D. Hulea, Sg. Oara, Ov. Crișan, E. Hălălae, C. Oltean și C. Hălălae, mijlocașii Cuștiulița, G. Manciulea, Olălău, Al. Stan, Tănase și Nicola, atacanții A. Crăciun, Oană și R. Morar. Din diverse motive au căzut variantele Birk, Circov, Oniche, S. Mureșan, D. Ianc, Cr. Ivașcu (va pleca în Germania), Val. Drăgan, Rahovean, Trifa, Goangă, Pisoiu sau R. Trif (CSO Cugir, a ajuns la Dacia Orăștie), cu unii dintre aceștia se mai discută.

*Returul, o singură ieșire din Alba

Opt jocuri, între care trei derby-uri “de Alba, mai are de susținut în primăvară ocupanta ultimei poziții în ierarhia Seriei a 9-a, iar dintre acestea unul singur nu se va disputa în județ. Programul “lanternei roșii”, ce are doar 4 puncte acumulate în 10 etape, cuprinde, în ordine, întâlnirile cu Unirea Dej (liderul seriei, în 13 martie) – acasă, Sticla Turda – deplasare, CS Hunedoara – acasă, CSO Cugir – deplasare (derby “de Alba”), Sănătatea Cluj – acasă, Unirea Alba Iulia – deplasare (derby “de Alba”), Unirea Ungheni – acasă și CS Ocna Mureș (derby “de Alba”) – deplasare, în ultima rundă a returului, 30 aprilie.