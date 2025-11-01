Început de noiembrie cu aer de primăvară: Până la 22 de grade în județul Alba

Începutul lunii noiembrie este unul ieșit din comun în contesctul în care temperaturile înregistrate la mijlocul zilei vor ajunge până la 25 de grade.

„Sunt temperaturi cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an. Și asta pentru că în această perioadă din an, maximele normale pentru perioada în debutul lunii noiembrie ar trebui să se încadreze cam între 10 grade în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, până spre 13-14 grade în partea de sud a teritoriului, cu 13-14 grade în Capitală”, a explicat un specialist ANM.

Vremea se va menține neobișnuit de caldă și în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării. Începând de luni, în regiunile vestice și sud-vestice se vor înregistra scăderi de temperatură și sunt posibile ploi, potrivit meteorologilor.

Marți, valorile termice vor reveni la normalul perioadei în întreaga țară, însă de miercuri, temperaturile vor crește din nou treptat, de la o zi la alta, depășind nivelurile obișnuite pentru toamnă.

Și în județul Alba se vor înregistra temperaturi peste media normală:

Alba Iulia

Sâmbătă: 19 grade

Duminica: 20 de grade

Luni: 19 grade

Sebeș:

Sâmbătă: 19 grade

Duminică: 22 grade

Luni: 20 grade

Aiud:

Sâmbătă: 19 grade

Duminică: 20 grade

Luni: 19 grade

Cugir:

Sâmbătă: 19 grade

Duminică: 20 grade

Luni: 19 grade

