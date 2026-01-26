Curier Județean

VIDEO | INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu, pe autostrada A10 km 4, sens Alba Iulia-Sebes, izbucnit la remorca unui autocamion.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10 km 4, sens Alba Iulia-Sebes.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la remorca unui autocamion.

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 00:20

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Acesta se manifestă cu ardere generalizată la o remorcă a unui camion, încărcată cu mase plastice.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

Fara victime, a mai precizat ISU Alba.

