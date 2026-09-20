De ce ar trebui să avem perele mai des în meniul de toamnă
De ce ar trebui să avem perele mai des în meniul de toamnă
Odată cu venirea toamnei, tarabele și rafturile magazinelor se umplu de fructe de sezon, iar printre cele mai apreciate se numără perele. Dulci, aromate și ușor de consumat, acestea nu sunt doar o gustare plăcută, ci pot contribui și la o alimentație echilibrată.
Perele sunt apreciate în primul rând pentru conținutul de fibre. Aproximativ 100 de grame de pară crudă furnizează în jur de 3,1 grame de fibre, alături de apă, potasiu și vitamina C.
Fibrele, unul dintre principalele avantaje
Consumul regulat de fibre este important pentru funcționarea normală a sistemului digestiv. O pară de dimensiune medie poate ajunge la aproximativ 6 grame de fibre, potrivit unei analize sistematice dedicate compoziției și efectelor consumului de pere.
O parte importantă dintre compușii benefici se află în coajă, motiv pentru care, atunci când fructul este bine spălat și provine dintr-o sursă sigură, consumarea lui cu tot cu coajă poate fi o alegere bună. Cercetările sintetizate în literatura de specialitate arată că îndepărtarea cojii poate reduce semnificativ cantitatea unor compuși fenolici și a vitaminei C.
Nu e vorba doar despre fibre
Perele furnizează și vitamina C, potasiu și compuși fitochimici cu acțiune antioxidantă. Nu trebuie însă privite ca un „medicament” sau ca un aliment-minune. Beneficiile lor se înscriu într-o alimentație variată, în care fructele și legumele sunt consumate constant.
Un alt avantaj este faptul că para poate înlocui cu ușurință o gustare ultraprocesată sau un desert foarte bogat în zahăr și grăsimi. Poate fi consumată simplă, alături de iaurt și nuci, în salate sau chiar coaptă.
Câte pere sunt potrivite?
Nu există o regulă potrivit căreia trebuie consumat un anumit număr de pere în fiecare zi. Ele pot face parte din porțiile zilnice de fructe, alături de mere, prune, struguri, fructe de pădure sau alte variante de sezon.
Important este echilibrul și varietatea. O alimentație bazată exclusiv pe un singur fruct nu oferă toți nutrienții de care organismul are nevoie.
Așadar, cât de importante sunt perele toamna? Nu sunt indispensabile și nici nu înlocuiesc o alimentație echilibrată, dar reprezintă o alegere simplă, gustoasă și nutritivă. Cu un aport bun de fibre și compuși vegetali, para își merită locul în meniul de toamnă — fie ca gustare, fie integrată în micul dejun sau într-un desert pregătit acasă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Societate
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor Regina Maria apărea, în anul 1922, în reclama casei franceze Houbigant pentru Mon Boudoir, devenind una dintre primele figuri regale […]
Ce beneficii certe pentru sănătate are mierea de albine, alimentul dulce cu proprietăți surprinzătoare
Ce beneficii certe pentru sănătate are mierea de albine, alimentul dulce cu proprietăți surprinzătoare Folosită de mii de ani atât ca aliment, cât și ca remediu tradițional, mierea de albine continuă să atragă atenția cercetătorilor. Studiile au identificat în miere compuși cu proprietăți antioxidante, antimicrobiene și antiinflamatoare, iar cercetările clinice indică posibile beneficii în anumite […]
Ce se ascunde în boabele de strugure și de ce merită consumate toamna
Ce se ascunde în boabele de strugure și de ce merită consumate toamna Toamna își face simțită prezența și în piețe, unde ciorchinii de struguri ocupă un loc aparte printre fructele sezonului. Dulci, aromați și disponibili într-o varietate impresionantă de soiuri, strugurii nu sunt doar un simbol al recoltei, ci și un aliment care poate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Investițiile străine în România, prăbușire cu 80% comparativ cu 2025. Economist: ,,Suntem la un pas de a începe să ne împrumutăm de la cămătari, iar cămătarul principal pentru țări se numește FMI”
Investițiile străine în România, prăbușire cu 80% comparativ cu 2025. Economist: ,,Suntem la un pas de a începe să ne...
Analize medicale gratuite, fără goana de la începutul lunii: CNAS pregătește eliminarea plafoanelor. Aproape 100 de analize din pachetul de bază
Analize medicale gratuite, fără goana de la începutul lunii: CNAS pregătește eliminarea plafoanelor. Aproape 100 de analize din pachetul de...
Știrea Zilei
Video | De la mocăniță la „Mocana” de azi: 130 de ani de trafic feroviar între Alba Iulia și Zlatna
De la mocăniță la „Mocana” de azi: 130 de ani de trafic feroviar între Alba Iulia și Zlatna O linie...
Și-a obligat concubina de 17 ani să se prostitueze în mai multe localități din țară: Inculpatul, condamnat la aproape 5 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de minori și proxenetism
Și-a obligat concubina de 17 ani să se prostitueze în mai multe localități din țară: Inculpatul, condamnat la aproape 5...
Curier Județean
Incendiu la o șură din Poșaga de Sus: Intervin pompierii din Câmpeni și din Turda
Incendiu la o șură din Poșaga de Sus: Intervin pompierii din Câmpeni și din Turda Un incendiu a izbucnit duminică...
IPJ Alba, bun de plată: Amendă dată de polițiști, anulată după un accident rutier în sensul giratoriu de la magazinul Ambient
IPJ Alba, bun de plată: Amendă dată de polițiști, anulată după un accident rutier în sensul giratoriu de la magazinul...
Politică Administrație
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și suveraniștii. Toți.”
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și...
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): Siegfried premier înseamnă doar Ilie cu altă pălărie
Corneliu Mureșan(PSD Alba): Siegfried premier înseamnă doar Ilie cu altă pălărie Siegfried Mureșan premier înseamnă, din punctul meu de vedere,...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...