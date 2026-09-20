De ce ar trebui să avem perele mai des în meniul de toamnă

Odată cu venirea toamnei, tarabele și rafturile magazinelor se umplu de fructe de sezon, iar printre cele mai apreciate se numără perele. Dulci, aromate și ușor de consumat, acestea nu sunt doar o gustare plăcută, ci pot contribui și la o alimentație echilibrată.

Perele sunt apreciate în primul rând pentru conținutul de fibre. Aproximativ 100 de grame de pară crudă furnizează în jur de 3,1 grame de fibre, alături de apă, potasiu și vitamina C.

Fibrele, unul dintre principalele avantaje

Consumul regulat de fibre este important pentru funcționarea normală a sistemului digestiv. O pară de dimensiune medie poate ajunge la aproximativ 6 grame de fibre, potrivit unei analize sistematice dedicate compoziției și efectelor consumului de pere.

O parte importantă dintre compușii benefici se află în coajă, motiv pentru care, atunci când fructul este bine spălat și provine dintr-o sursă sigură, consumarea lui cu tot cu coajă poate fi o alegere bună. Cercetările sintetizate în literatura de specialitate arată că îndepărtarea cojii poate reduce semnificativ cantitatea unor compuși fenolici și a vitaminei C.

Nu e vorba doar despre fibre

Perele furnizează și vitamina C, potasiu și compuși fitochimici cu acțiune antioxidantă. Nu trebuie însă privite ca un „medicament” sau ca un aliment-minune. Beneficiile lor se înscriu într-o alimentație variată, în care fructele și legumele sunt consumate constant.

Un alt avantaj este faptul că para poate înlocui cu ușurință o gustare ultraprocesată sau un desert foarte bogat în zahăr și grăsimi. Poate fi consumată simplă, alături de iaurt și nuci, în salate sau chiar coaptă.

Câte pere sunt potrivite?

Nu există o regulă potrivit căreia trebuie consumat un anumit număr de pere în fiecare zi. Ele pot face parte din porțiile zilnice de fructe, alături de mere, prune, struguri, fructe de pădure sau alte variante de sezon.

Important este echilibrul și varietatea. O alimentație bazată exclusiv pe un singur fruct nu oferă toți nutrienții de care organismul are nevoie.

Așadar, cât de importante sunt perele toamna? Nu sunt indispensabile și nici nu înlocuiesc o alimentație echilibrată, dar reprezintă o alegere simplă, gustoasă și nutritivă. Cu un aport bun de fibre și compuși vegetali, para își merită locul în meniul de toamnă — fie ca gustare, fie integrată în micul dejun sau într-un desert pregătit acasă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal