INCENDIU la o școală dintr-o comună din Alba! Peste 60 de persoane s-au autoevacuat. De la ce a pornit

Un incendiu a izbucnit la o școală generală din localitatea Benic, comuna Galda de Jos, astăzi, 1 octombrie, în jurul orei 8:30.

Din primele informații, incendiul a pornit din cauza unui tablou electric. Peste 60 de persoane, elevi și cadre didactice, s-au autoevacuat.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu la Școala generală din localitatea Benic.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un tablou electric.

De asemenea, 65 de persoane (elevi+cadre) s-au autoevacuat. Fara victime.

Pompierii din Alba intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul nu se manifesta cu flacără vizibila la tabloul electric, doar cu degajare de fum.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a acestuia, a transmis ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI