Incendiu la o locuință din Sebeș: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

acum 9 minute

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Mircea cel Mare, în municipiul Sebeș. Din primele informații, ar fi vorba despre o locuință.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.

Potrivit ISU Alba, în acest moment, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la 2 anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 100mp.

Se intervine pentru protejarea locuinței aflate în proximitatea producerii incendiului si stingerea in totalitate a acestuia.

Revenim cu informații suplimentare.

