Incendiu la o locuință din Sebeș: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Mircea cel Mare, în municipiul Sebeș. Din primele informații, ar fi vorba despre o locuință.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.

Potrivit ISU Alba, în acest moment, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la 2 anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 100mp.

Se intervine pentru protejarea locuinței aflate în proximitatea producerii incendiului si stingerea in totalitate a acestuia.

Revenim cu informații suplimentare.

