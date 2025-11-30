Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Detașamentul de pompieri Sebeș au intervenit in jurului ore 5 dimineața, pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, str. Gaterului. Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la acopersiul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 100mp.

Au fost alocate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Sebeș.

ACTUALIZARE:

S-a reușit localizarea incendiului de către pompierii militari. Se intervine în continuare pentru stingerea in totalitate si înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

Din fericire, nu au existat victime.

Sursa foto : ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI