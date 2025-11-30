Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Detașamentul de pompieri Sebeș au intervenit in jurului ore 5 dimineața, pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, str. Gaterului. Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la acopersiul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 100mp.
Au fost alocate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Sebeș.
ACTUALIZARE:
S-a reușit localizarea incendiului de către pompierii militari. Se intervine în continuare pentru stingerea in totalitate si înlăturarea efectelor negative produse de acesta.
Din fericire, nu au existat victime.
Sursa foto : ARHIVĂ
