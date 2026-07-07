Grevă generală în Sănătate: Federația SANITAS a decis declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului. Motivele și revendicările
Consiliul Național SANITAS a decis să declanșeze grevă generală în Sănătate. Anunțul a fost făcut de Federația SANITAS, printr-un comunicat de presă emis marți, 7 iulie 2026.
București, 7 iulie 2026
Consiliul Național al Federației SANITAS din România, întrunit astăzi, 7 iulie 2026, în sesiune extraordinară, a adoptat Hotărârea privind declararea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă „Sănătate” și în cadrul tuturor unităților sanitare din acest sector.
Decizia vine după ce Guvernul României nu a răspuns notificării transmise de Federație (nr. 16851/11.06.2026) și după expirarea termenului legal de minimum 10 zile prevăzut de art. 155 alin. (4) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
Motivele declanșării grevei
SANITAS reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială, generate de:
- Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice;
- Ordonanța de Urgență nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și zilele de concediu suplimentar;
- Legea nr. 141/2025, care a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului net;
- Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerat profund inechitabil pentru personalul bugetar sanitar, elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social;
- Politica publică a Guvernului implementată prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.
Revendicările grevei
Federația SANITAS solicită:
- Restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026;
- Anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025;
- Acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025;
- În privința proiectului legii salarizării: reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare, alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.
Calendarul grevei
- 20 iulie 2026, orele 9.00–11.00 – greva de avertisment;
- 28 iulie 2026 – declanșarea grevei generale.
Pentru organizarea și coordonarea acțiunii, Consiliul Național a înființat Comitetul Național de Grevă, cu structuri la nivel central, județean și local, mandatate să pună în aplicare hotărârea la nivelul fiecărei unități sanitare.
SANITAS reafirmă că această decizie este consecința directă a lipsei de răspuns și de dialog din partea Guvernului și avertizează asupra consecințelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federației.
Consiliul Național al Federației SANITAS din România
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