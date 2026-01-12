UPDATE FOTO | INCENDIU într-o localitate din Zlatna. Flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii cu o autospecială

INCENDIU într-o localitate din Zlatna. Flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii cu o autospecială

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu din localitatea Valea Mică, Zlatna, astăzi, 12 ianuarie 2026.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Valea Mică, Zlatna.

Din informațiile preliminare, incendiul se manifesta la acoperișul unei locuințe.

Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă si spumă și SVSU Zlatna.

UPDATE 13:59

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la acoperișul casei pe o suprafață de aprox 100 mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a acestuia. Fară victime, a precizat ISU Alba.

foto: ISU Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI