FOTO | INCENDIU în Sebeș: Flăcările au cuprins o locuință. Intervin pompierii cu două autospeciale

INCENDIU în Sebeș: Flăcările au cuprins o locuință. Intervin pompierii cu două autospeciale

Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință, pe strada Izvorului, astăzi, 17 ianuarie 2026.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Sebes, str. Izvorului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Salvatorii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă si spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Sebeș.

UPDATE 12:51:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 20mp.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a acestuia.

Fara victime.

