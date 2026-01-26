UPDATE FOTO | INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească
INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească
Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 26 ianuarie 2026, în Petrești.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Petrești, strada Dobrogeanu Gherea.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.
Fără victime.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Sebeș”, a transmis ISU Alba la ora 16.20.
UPDATE, ora 16.30:
Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.
Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.
foto: ISU Alba
