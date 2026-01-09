VIDEO | INCENDIU în Pâclișa: un garaj și o magazie cu lemne au fost cuprinse de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia

INCENDIU în Pâclișa: un garaj și o magazie cu lemne au fost cuprinse de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia

Pompierii intervin în aceste momente, 9 ianuarie, ora 02:00, pentru stingerea unui incendiu în Pâclișa, pe strada Carpenului, izbucnit la un garaj și o magazie cu lemne.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Pâclișa, mun. Alba Iulia, str. Carpenului.

Din informațiile preliminare incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca (magazie cu lemne).

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Acesta se manifesta la o magazie de lemne+garaj, pe o suprafață de aproximativ 20mp.

La momentul de față incendiul este localizat, se lucrează pentru stingerea in totalitate a acestuia. Fără victime.

UPDATE

Incendiul a fost stins.

