INCENDIU în Câmpeni: Flăcările au cuprins un șopron. Au intervenit pompierii

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Câmpeni, pe strada Transilvaniei în seara de 13 ianuarie.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Campeni, str. Transilvaniei. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la un șopron, pe o suprafață de aproximativ 10mp. Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului. Fara victime.

