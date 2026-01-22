VIDEO | Incendiu DEVASTATOR la un service auto din Alba Iulia: Pompierii intervin cu trei autospeciale
INCENDIU în Alba Iulia: Un service auto, cuprins de flăcări. Pompierii intervin cu trei autospeciale
Un incendiu a izbucnit vineri noaptea în Alba Iulia, pe strada Fabricilor. Pompierii intervin pentru stingerea focului care a cuprins o hală metalică folosită ca service auto, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Alba Iulia, str. Fabricilor.
Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la o construcție metalică (hală), cu destinație de service auto, pe o suprafață de aproximativ 300mp.
Salvatorii intervin cu: 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară și un echipaj de prim ajutor medical.
UPDATE 01:18
Incendiul a fost localizat de către pompierii militari.
Incendiul s-a manifestat la o hală metalica pe o suprafață de aproximativ 650mp.
Se intervine în continuare pentru stingerea in totalitate a incendiului si înlăturarea efectelor negative produse de acesta, a precizat ISU Alba.
