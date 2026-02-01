INCENDIU în Alba Iulia: Acoperișul unei case de pe strada Rândunelelor arde generalizat

Un incendiu s-aprodus în Alba Iulia în după amiaza zilei de duminică, 1 februarie 2026.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, strada Rândunelelor.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta generalizat, la acoperișul unei casei.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă si spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 15.44.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

