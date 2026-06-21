FOTO | INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei

INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei

Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 20.30, în Alba Iulia. A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mun. Alba Iulia, bulevardul Transilvaniei.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un transformator electric.

La misiune participă autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

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