INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 19.00, la Șard. Focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Șard.

Incendiul se manifesta la vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 1000mp.

La misiune participă 1 autospecială de stingerea cu apa și spumă și SVSU Ighiu.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI