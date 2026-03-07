INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 19.00, la Șard. Focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Șard.
Incendiul se manifesta la vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 1000mp.
La misiune participă 1 autospecială de stingerea cu apa și spumă și SVSU Ighiu.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar
INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă după-masa la Săliștea-Deal. Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație […]
8 martie 2026 | Acces gratuit pentru doamne și domnișoare la Muzeul de Științe ale Naturii Aiud cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii
Acces gratuit pentru doamne și domnișoare la Muzeul de Științe ale Naturii Aiud cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii De Ziua Internațională a Femeii, Muzeul de Științe Naturii din Aiud oferă acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor care îi vor trece pragul duminică, 8 martie 2026. Pe lângă vizitarea expoziției de bază, doamnele și domnișoarele […]
UPDATE FOTO | INCENDIU la Lodroman: Arde aproximativ un hectar de vegetație uscată
INCENDIU la Lodroman: Arde aproximativ un hectar de vegetație uscată Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă după-masa, în jurul orei 14.30, la Lodroman. Flăcările se întind pe aproximativ un hectar de teren. Citește și: ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de...
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”...
Știrea Zilei
VIDEO | Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și au primit pachete și mărțișoare realizate de elevii de la școlile de munte
Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și...
VIDEO | Înmormântarea Fărșangului 2026 la Rimetea: Obiceiul popular, vechi de mai bine de 300 de ani, în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori
Înmormântarea Fărșangului 2026 la Rimetea: Obiceiul popular, vechi de mai bine de 300 de ani, în localitatea din Alba unde...
Curier Județean
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren Un incendiu de vegetație uscată a...
VIDEO | INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar
INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar Un...
Politică Administrație
VIDEO | Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile
Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la...
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
Opinii Comentarii
MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2026. Ce urări, SMS-uri şi felicitări emoţionante îi poţi transmite mamei tale de Ziua Femeii
MESAJE de 8 MARTIE 2026 pentru MAMA • Texte cu SMS- uri, felicitări şi urări creștine de Ziua Mamei • FELICITARI...
7 martie: Alegerea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al Transilvaniei
7 martie: Alegerea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al Transilvaniei Ioan de Hunedoara, cunoscut şi ca Iancu de Hunedoara...