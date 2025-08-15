Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion: Contribuția din bugetul municipiului pentru relocarea unor linii electrice, la aprobare în Consiliul Local

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 19 august, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții care vizează realizarea unui pasaj subteran în zona Stadion.

În baza Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989 MUNICIPIUL ALBA IULIA”, aprobat prin HCL nr. 174 din 29.05.2025, finanțat de la bugetul local se propun intervenții la trama stradală. Obiectivul este în curs de implementare, urmând a se incheia contractul de proiectare și execuție lucrări.

Lucrările prevăzute în cadrul obiectivului au ca scop realizarea unui pasaj subteran, pe direcția Calea Moților, pentru descongestionarea traficului în zona intersecției str. Calea Moților cu B-dulRepublicii/B-dulRevoluției.

În prezent în zona analizată unde se va construi pasajul se regăsesc următoarele linii electrice atât în subteran cât și aerian care trebuie relocate.

Din aceste considerente avizul de amplasament nr. 7040241107244/21.11.2024 solicitat și emis de către operatorul de distribuție energie electrică conține observații și recomandări. În baza condițiilor din aviz s-a contractat studiul de coexistență pentru eliberarea amplasamentului care sa trateze posibilitățile de deviere/de îngropare a rețelelor electrice astfel încât lucrările prevăzute în proiectul pentru realizarea pasajului să poată fi executate corespunzător.

Demersul administrației locale este impus pentru obținerea autorizației de construire a lucrărilor de realizare pasaj.

A fost încheiat contractul angajament nr. 70402241107244/04.12.2024 și a fost obținut avizul favorabil nr. 74/357/11.07.2025 al Comisiei Tehnico-Economică de Avizare Regionala Alba a Distribuție Energie Electrică România și trebuie efectuate formalitățile pentru cuprinderea, în bugetul pentru anul 2025, al DEER a fondurilor necesare pentru proiectarea fazelor ulterioare și execuția lucrărilor în participare cu Municipiul Alba Iulia. Pentru perfectarea și semnarea contractului de cofinanțare a lucrărilor este necesară aprobarea Consiliului Local pentru susținerea contribuției din bugetul public al municipiului.

Capacități proiectate:

1. LES 20 kV 3xA2XS(FL) 1×150/25mmp – 190 ml;

2. LES 0,4 kV 3x240mmp – 300ml;

3. Firida E2-2, 1 buc;

4. Stâlpi demontați, 4 buc;

5. Demontare LEA 0,4kV, 250 ml;

6. Stâlp SC 10005, 1 buc;

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei 755.883,52 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj (C+M) 593.287,20 lei (inclusiv TVA)

Durata de realizare a investiției: este de 4 luni calendaristice

Surse de finanțare:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și din bugetul operatorului Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba.

– Distribuție Energie Electrică România 50%, Buget local 50%.

Contibuția Distribuție Energie Electrică România: 377.941,76 lei (inclusiv TVA)

În baza Ordinului ANRE nr. 25/2016, cota de cofinanțare a autorității locale este în proporție de 50%.

Contibuția Municipiului Alba Iulia: 377.941,76 lei (inclusiv TVA).

Față de cele prezentate mai sus se propune aprobarea cofinanțării lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizare condiții de coexistență rețele electrice (proiectare și execuție) în cadrul obiectivului “DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989 MUNICIPIUL ALBA IULIA” la valoarea si indicatorii tehnico-economici din anexă.

