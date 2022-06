În memoria căpitanului Interului Ciugud… Medicii din Cluj-Napoca au câștigat Memorialul “Dragoș Damian”, un turneu de suflet

Olimpia Aiud, generația 2008, a câștigat atractivul turneu de fotbal disputat la Luduș, cu prilejul împlinirii unul secol de fotbal în localitate.

La Cupa “Mureșul’, ediția a 7-a, una cu semnificație (1922-2022, Luduș – 100 de ani de fotbal), a însemnat o competiție fotbalistică pe două categorii de vârstă, 2006 și 2008, iar în următoarele săptămâni vor urma și altele (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 și 2005). La 2006, pe primele 3 locuri s-au clasat, în ordine, Interstar Sibiu, Sporting Cluj și Kinder Sângeorgiu de Mureș (participând și Fortuna Lunca Mureșului) .

În turneul dedicat fotbaliștilor din 2008, au fost 8 echipe împărțite în două grupe. Olimpia (pregătită de Marius Călușer) s-a impus în toate meciurile din Grupa B, fără a primi gol: 1-0 cu CS Iernut (a înscris Luca Boancă), 3-0 cu Viitorul Bistrița (Raul Ocnean – dublă, Ștefan Deac), 2-0 cu Interstar Sibiu (Aloman – dublă). Finala pentru adjudecarea trofeului a fost cu Ardealul Bistrița, iar aiudenii au câștigat 5-4 după loviturile de departajare (0-0 în timpul regulamentar). O contribuție decisivă a avut portarul Nicu Pop (n. 2009), considerat cel mai bun din Alba la generațiile anilor 2008 și 2009. Din lotul “olimpicilor”, doi jucători, Nicu Pop și Raul Ocnean, au făcut parte din lotul Under 13 județean (până când selecționata județului s-a unit cu cea similară din Hunedoara), iar Ștefan Hetea (2010) a fost convocat la Under 12. Până la finele campionatului județean, Olimpia Aiud a fost pregătită de Viorel Gîlea, iar anul trecut această grupă s-a aflat sub comanda lui Lucian Iepure.

“Trebuie să le mulțumesc celor 3 antrenori implicați la acest nivel, dar și părinților care au suportat cheltuielile cu deplasarea la Luduș”, a spus Ioan Demeter, reprezentatului clubului Olimpia Aiud. Lotul Olimpiei Aiud a fost format din N Pop, Olar, Belyenes, Ocnean, Szobo, Deac, L. Boancă, A. Boancă, Aloman, Coroja, R. Popa, Dondoș, Lăcatuș, Andrieș, Sârbu, Hetea, Iepure, C. Șimandi.