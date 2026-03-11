Impozite locale 2026 | Consiliul Local Alba Iulia a aprobat reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi

Consiliul Local Alba Iulia, întrunit, miercuri, 11 martie 2026, în ședință extraordinară cu convocare de îndată, a aprobat reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi, cu aplicabilitate din 27 februarie 2026, data emiterii Ordanenței de Urgență a Guvernului nr. 9/2026.

Consiliul local al municipiului Alba Iulia a adoptat Hotărârea nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026.

Prin OUG nr. 9/2026 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Modificările aduse dispozițiilor legale care reglementează impozitele și taxele locale se regăsesc în Art. VII din OUG nr. 9/2026.

Aceste modificări vizează reducerea impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu și a impozitului pe terenul aferent clădirii de domiciliu, aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor cu handicap grav, handicap accentuat, respectiv a reprezentanților legali ai acestor persoane.

Reducerea este de 50% în cazul persoanelor cu handicap grav, respectiv de 25% în cazul persoanelor cu handicap accentuat.

De asemenea, a fost reglementată reducerea cu 50% respectiv 25% a impozitului pe mijloacele de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc aflate în proprietatea persoanlor cu handicap grav, respectiv a persoanelor cu handicap accentuat sau a reprezentanților legali, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Totodată prin Art. VII pct. 3 din OUG nr. 9/2026 s-a stabilit că „Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 15%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 25%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea acestor lucrări. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

„Modificările Codului fiscal prin OUG nr. 9/2026 trebuie transpuse și în HCL nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026.

Totodată, apreciez că se impune adoptarea de urgență a proiectului de hotărâre având în vedere faptul că OUG nr. 9/2026 privind modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/27.02.2026, iar autoritatea deloberativă locală trebuie să materializeze aceste modificări legislative prin adoptarea unei hotărâri.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că doar până la 31 martie a anului curent contribuabilii au posibilitatea de achita impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport cu bonificația reglementată de Codul fiscal și HCL nr. 403/2025. Și din acest punct de vedere, pentru a oferi contribuabililor posibilitatea de a se conforma noilor modificări legislative, se impune adoptarea de urgență a proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul 2026.

Pentru aceste considerente apreciez că ne aflăm într-o situație urgentă și chiar excepțională iar pe cale de consecință sunt incidente dispozițiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în referatul de aprobare semnat de inițiatorul proiectului de hotărâre de Consiliu Local, primarul Gabriel Pleșa.

