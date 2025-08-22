Impozite de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal
Impozitele vor fi de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal
Guvernul pregăteşte noi măsuri fiscale pentru a reduce piaţa neagră a închirierilor de apartamente turistice. Proprietarii vor plăti impozite şi de cinci ori mai mari. În plus, cei care nu lucrează prin intermediul platformelor de rezervări vor fi obligaţi să îşi instaleze case de marcat şi să emită bon fiscal, pentru a putea fi taxaţi de Fisc.
Proprietarii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier vor fi obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal fiecărui turist, potrivit proiectului aflat în transparenţă pe site-ul ministerului de Finanţe. Date oficiale arată că în România sunt 4.411 apartamente şi camere de închiriat, pe locul doi ca pondere după hoteluri.
Mai mult de jumătate din unităţile de cazare disponibile prin diverse platforme sunt în afara sistemului autorizat turistic. Şi acest sistem nu înseamnă neaparat să fii hotel sau pensiune. Înseamnă inclusiv această cazare de tip „apart hotel”. Trebuie să ne asigurăm că oferim ceva condiţii şi, evident, de a fiscaliza”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat specializat pe fiscalitate.
Se schimbă sistemul de impozitare
Teoretic, orice operator ar trebui să ofere factură pentru serviciile oferite. Practic, doar cei înregistraţi pe platforme de tip booking sau airbnb plătesc taxe.
„Sistemul este făcut în aşa fel încât noi nu ne întâlnim deloc cu turiştii. Locaţiile sunt self check in, iar plăţile se procesează doar prin intermediul aplicaţiilor”, a declarat Elena Alexandru, administrator în regim hotelier.
Guvernul vrea să schimbe şi sistemul de impozitare. În loc de o sumă fixă, 1.100 de lei pe an, ar putea percepe 10% din venitul anual total, după scăderea unei cote de 30% cheltuieli de funcţionare. Administratorii apartamentelor închiriate în regim hotelier au calculat că impozitul va creşte de cinci ori în unele cazuri, iar banii vor fi recuperaţi de la turişti, prin tarife.
„Cheltuielile forfetare de 30% nu sunt reale. Aplicaţia cum ar fi airbnb booking reţine 20% din veniturile proprietarului, firmele care administrează apartamentele reţin un comision între 20 şi 30 la sută. La care se mai adaugă utilităţile pe care tot proprietarul le plăteşte. Impozitul pe clădire care se modifică de două, trei ori în momentul în care închiriezi în regim hotelier”, a declarat Elena Alexandru, administrator în regim hotelier.
De exemplu, un proprietar care îşi închiriază apartamentul 23 de zile pe lună rămâne acum în mână, după ce îşi plăteşte datoriile, cu 3.617 lei în mână. De la anul va câştiga din închiriere cu 827 de lei mai puţin.
Turiştii vor suporta noile taxe
Cheltuielile mai mari ale proprietarilor vor fi decontate, în fond, tot de către turişti. În loc de 300 de lei, cât plătim să ne cazăm acum în acest apartament pentru o noapte, de la anul vom plăti în plus cu 100 de lei.
„Măsurile acestea vor avea un efect contraproductiv. Mulţi dintre proprietari vor ieşi din business, alţi proprietari se vor orienta către zona de închiriere pe termen lung”, a declarat Gabriel Şerban, administrator în regim hotelier.
Creşte şi contribuţia pentru sănătate în cazul celor care obţin venituri din activităţi independente.
Cine încasează acum 25.000 de lei lunar, adică 300.000 de lei pe an, va pierde 5.130 de lei în 12 luni. Guvernul modifică baza de calcul pentru CASS la un plafon maxim de 90 de salarii minime, în loc de 60, cât este acum.
Şi câştigurile bursiere vor fi taxate suplimentar. Cine îşi vinde acţiunile după mai mult de un an de la achiziţionare va datora statului dublu, două procente din valoarea pachetului. Iar cei care le vând înainte să se împlinească 12 luni vor plăti impozit 4%, în loc de 3.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice
98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în aceleaşi unităţi şcolare, în urma creşterii normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, a anunțat, vineri, 22 august 2025, Ministerul Educaţiei. Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin […]
Cum va fi VREMEA în România în septembrie 2025: Temperaturi ridicate, dar și ploi, în prima lună de toamnă. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi timpul în România în septembrie 2025: Temperaturi ridicate, dar și ploi, în prima lună de toamnă. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 22 august 2025, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, pentru perioada 25 august – 22 septembrie. Potrivit meteorologilor, vremea se răcește […]
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, vineri, 22 august 2025, o avertizare hidrologică Cod galben care vizează și județul Alba. Avertizarea este în vigoare în intervalul vineri, 22 august, ora 12.00 – sâmbătă, 23 august 2025, ora 9.00. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozite de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal
Impozitele vor fi de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să...
Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice
98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în...
Știrea Zilei
FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”
APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună...
VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie
Noul Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie Noul supermarket de la...
Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...