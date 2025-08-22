Impozite de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal 

Impozitele vor fi de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal

Guvernul pregăteşte noi măsuri fiscale pentru a reduce piaţa neagră a închirierilor de apartamente turistice. Proprietarii vor plăti impozite şi de cinci ori mai mari. În plus, cei care nu lucrează prin intermediul platformelor de rezervări vor fi obligaţi să îşi instaleze case de marcat şi să emită bon fiscal, pentru a putea fi taxaţi de Fisc.

Proprietarii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier vor fi obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal fiecărui turist, potrivit proiectului aflat în transparenţă pe site-ul ministerului de Finanţe. Date oficiale arată că în România sunt 4.411 apartamente şi camere de închiriat, pe locul doi ca pondere după hoteluri.

Mai mult de jumătate din unităţile de cazare disponibile prin diverse platforme sunt în afara sistemului autorizat turistic. Şi acest sistem nu înseamnă neaparat să fii hotel sau pensiune. Înseamnă inclusiv această cazare de tip „apart hotel”. Trebuie să ne asigurăm că oferim ceva condiţii şi, evident, de a fiscaliza”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat specializat pe fiscalitate.

Se schimbă sistemul de impozitare

Teoretic, orice operator ar trebui să ofere factură pentru serviciile oferite. Practic, doar cei înregistraţi pe platforme de tip booking sau airbnb plătesc taxe.

„Sistemul este făcut în aşa fel încât noi nu ne întâlnim deloc cu turiştii. Locaţiile sunt self check in, iar plăţile se procesează doar prin intermediul aplicaţiilor”, a declarat Elena Alexandru, administrator în regim hotelier.

Guvernul vrea să schimbe şi sistemul de impozitare. În loc de o sumă fixă, 1.100 de lei pe an, ar putea percepe 10% din venitul anual total, după scăderea unei cote de 30% cheltuieli de funcţionare. Administratorii apartamentelor închiriate în regim hotelier au calculat că impozitul va creşte de cinci ori în unele cazuri, iar banii vor fi recuperaţi de la turişti, prin tarife.

„Cheltuielile forfetare de 30% nu sunt reale. Aplicaţia cum ar fi airbnb booking reţine 20% din veniturile proprietarului, firmele care administrează apartamentele reţin un comision între 20 şi 30 la sută. La care se mai adaugă utilităţile pe care tot proprietarul le plăteşte. Impozitul pe clădire care se modifică de două, trei ori în momentul în care închiriezi în regim hotelier”, a declarat Elena Alexandru, administrator în regim hotelier.

De exemplu, un proprietar care îşi închiriază apartamentul 23 de zile pe lună rămâne acum în mână, după ce îşi plăteşte datoriile, cu 3.617 lei în mână. De la anul va câştiga din închiriere cu 827 de lei mai puţin.

Turiştii vor suporta noile taxe

Cheltuielile mai mari ale proprietarilor vor fi decontate, în fond, tot de către turişti. În loc de 300 de lei, cât plătim să ne cazăm acum în acest apartament pentru o noapte, de la anul vom plăti în plus cu 100 de lei.

„Măsurile acestea vor avea un efect contraproductiv. Mulţi dintre proprietari vor ieşi din business, alţi proprietari se vor orienta către zona de închiriere pe termen lung”, a declarat Gabriel Şerban, administrator în regim hotelier.

Creşte şi contribuţia pentru sănătate în cazul celor care obţin venituri din activităţi independente.

Cine încasează acum 25.000 de lei lunar, adică 300.000 de lei pe an, va pierde 5.130 de lei în 12 luni. Guvernul modifică baza de calcul pentru CASS la un plafon maxim de 90 de salarii minime, în loc de 60, cât este acum.

Şi câştigurile bursiere vor fi taxate suplimentar. Cine îşi vinde acţiunile după mai mult de un an de la achiziţionare va datora statului dublu, două procente din valoarea pachetului. Iar cei care le vând înainte să se împlinească 12 luni vor plăti impozit 4%, în loc de 3.

