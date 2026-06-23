Imobilul de pe strada Mușețelului, folosit temporar de IPJ Alba, revine în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 24 iunie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra suprafeței utile de 619,42 mp din imobilul-construcție înscris în C.F. nr. 76171-C1 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului nr. 2, județul Alba.

Conform referatului de aprobare semnat de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 174 din 19 aprilie 2024 s-a aprobat constituirea dreptului de administrare în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba asupra suprafeței utile de 619,42 mp din imobilul-construcție înscris în C.F. nr. 76171-C1 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului nr. 2, județul Alba, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru perioada 25 aprilie 2024 – 25 aprilie 2026, conform Contractului de administrare nr. 10081/167416 din 25 aprilie 2024, încheiat între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 55 din 11 martie 2026 s-a aprobat prelungirea termenului dării în administrare cu o lună, respectiv până la data de 31 mai 2026, conform Actului adițional nr. 1 la contractul de administrare menționat anterior, înregistrat cu nr. 6378/98856 din 25 martie 2026.

Prin Protocolul de predare-primire nr. 10362/99433 din 27 mai 2026, încheiat între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, dreptul de administrare asupra suprafeței utile de 619,42 mp din imobilul-construcție înscris în C.F. nr. 76171-C1 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului nr. 2, județul Alba, a fost predat de către Inspectoratul de Poliție Județean Alba către Consiliul Județean Alba.

Conform Contractului de administrare nr. 1342-1479/2004, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia deținea dreptul de administrare asupra întregii suprafețe de 1.107,40 mp de la etajele I și II, precum și asupra suprafeței de 6,31 mp de la parter.

Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Contractul de administrare nr. 1342-1479/2004 de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește poziția referitoare la Policlinica Județeană aparținătoare Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și terenul aferent, își încetează aplicabilitatea, urmând a fi încheiat un nou contract de administrare între UAT – Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

foto: arhiva

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