Ilie Năstase, la 80 de ani: Primul lider ATP și una dintre figurile definitorii ale tenisului românesc

Duminică, 19 iulie 2026, Ilie Năstase împlinește 80 de ani. Fostul mare jucător de tenis rămâne unul dintre cele mai importante nume din istoria sportului românesc și primul lider al clasamentului ATP, introdus în 1973.

Performanțele sale din anii ’70 au contribuit la consolidarea imaginii României în tenisul mondial, iar stilul său de joc este și astăzi invocat în analizele dedicate marilor campioni ai acestui sport.

Primii pași către marea performanță

Născut la București, la 19 iulie 1946, Ilie Năstase și-a început cariera în perioada în care tenisul traversa transformările aduse de Era Open. Talentul său tehnic, mobilitatea și varietatea loviturilor l-au propulsat rapid în elita circuitului internațional.

În 1972 a câștigat US Open, iar un an mai târziu s-a impus la Roland Garros. Tot în 1973 a devenit primul jucător care a ocupat poziția de lider al clasamentului ATP, odată cu introducerea sistemului computerizat de ierarhizare.

Un palmares remarcabil

De-a lungul carierei, Ilie Năstase a cucerit zeci de titluri la simplu și dublu și a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai generației sale. În competițiile pe echipe, alături de Ion Țiriac, a contribuit la calificarea României în trei finale ale Cupei Davis, performanță care nu a mai fost egalată de tenisul românesc masculin.

Pe lângă rezultatele individuale, Năstase a rămas în memoria publicului pentru stilul său spectaculos de joc, bazat pe creativitate și improvizație.

Un personaj care a generat controverse

Cariera lui Ilie Năstase a fost marcată și de numeroase momente controversate. Comportamentul său pe teren, conflictele cu arbitrii și reacțiile impulsive i-au adus atât sancțiuni, cât și notorietate.

După retragerea din activitate, fostul campion a continuat să fie prezent în spațiul public prin declarații și implicări în diverse proiecte, unele dintre acestea generând dezbateri și critici.

Contribuție importantă pentru tenisul românesc

Dincolo de controverse, contribuția lui Ilie Năstase la dezvoltarea tenisului românesc este recunoscută atât în țară, cât și pe plan internațional. Performanțele sale au inspirat generațiile următoare de jucători și au contribuit la creșterea interesului pentru acest sport în România.

În 1991, Ilie Năstase a fost inclus în International Tennis Hall of Fame, o recunoaștere a rezultatelor obținute de-a lungul carierei.

Borna 80

Ajuns la 80 de ani, Ilie Năstase rămâne o personalitate cu un loc aparte în istoria sportului românesc. Palmaresul său și rolul avut în afirmarea tenisului românesc continuă să fie repere importante, iar numele său este asociat cu una dintre cele mai valoroase perioade din istoria acestui sport.

foto: arhivă

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