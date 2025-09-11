Ieșirile la restaurant devin tot mai rare pentru români: Scumpirile și inflația îi fac să gătească acasă

Rămâi conectat

Buzdugan Rebecca

Ieșirile la restaurant se reduc tot mai mult pentru români: Prețurile tot mai mari și inflația îi țin acasă

Ieșitul în oraș la restaurant, cândva obișnuit pentru relaxare sau socializare, a ajuns pentru mulți români un lux greu de susținut. Prețurile au crescut constant în ultimele luni, iar prognoza Băncii Naționale indică o inflație de aproape 10% în septembrie, ceea ce schimbă serios modul în care oamenii cheltuiesc.

Tot mai mulți aleg să gătească acasă, iar restaurantele simt deja scăderea comenzilor și rezervărilor.

Această situație nu ține de un oraș anume, ci e vizibilă la nivel național. Mulți proprietari spun că sezonul turistic s-a simțit mai scurt, iar scumpirile afectează atât ingredientele, cât și energia sau întreținerea, toate reflectându-se în prețurile finale pentru clienți.

Mulți români recunosc că nu își mai permit să iasă la restaurant. Unii nu au mai fost de aproape un an, iar alții merg doar la evenimente speciale. Când e vorba de mesele obișnuite, răspunsul e clar: „mai bine cumpăr și gătesc acasă”.

Tendința de a reduce cheltuielile vine și din decalajul dintre prețurile din restaurante și veniturile medii ale oamenilor. Fiecare scumpire se simte, iar românii sunt tot mai atenți la cheltuieli, preferând siguranța unei mese gătite acasă în locul ieșirilor frecvente în oraș.

Proprietarii de restaurante spun că problema nu e doar cererea mai mică, ci și costurile tot mai mari. Prețurile la energie, întreținere și materii prime au crescut rapid, iar acestea se adaugă la cheltuielile deja mari cu personalul și chiria.

În lipsa unei reveniri rapide a clienților, multe restaurante riscă pierderi sau chiar închiderea. Industria HoReCa, deja afectată de perioada pandemiei, ar putea resimți o lovitură puternică. Comenzile de mâncare la domiciliu nu mai aduc aceleași venituri, semn că românii își restrâng cheltuielile în toate direcțiile.

Ce urmează pentru restaurante

Dacă inflația prognozată se confirmă și salariile nu cresc, restaurantele vor continua să piardă clienți. Fără măsuri de sprijin sau stabilizare economică, sectorul HoReCa se va confrunta cu dificultăți majore: unii proprietari vor fi nevoiți să reducă profitul pentru a menține prețuri accesibile, alții vor închide afacerile.

Pentru consumatori, ieșirile în oraș vor fi tot mai rare și atent planificate, iar gătitul acasă devine norma. Pe lângă cifre, schimbarea afectează și modul în care românii socializează și își petrec timpul liber.

