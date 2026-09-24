Autostrada Braşov-Făgăraş intră în linie dreaptă. Anunțul făcut de Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. De când ar putea începe lucrările

Autostrada Brașov–Făgăraș se apropie de etapa construcției, după ce Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției. Potrivit lui Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, următorul pas este lansarea licitației pentru execuția lucrărilor, iar șantierul ar urma să înceapă în 2027.

Guvernul a aprobat, joi, indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Braşov-Făgăraş, investiţie în valoare de 9,3 miliarde de lei finanţată din fonduri europene, prin Programul Transport şi de la bugetul de stat. Proiectul va avea o lungime de 49,75 km, iar durata lucrărilor este estimată la 36 de luni.

„După ani de întârzieri şi promisiuni neonorate, statul român îşi asumă oficial construirea acestei legături rapide şi sigure a Braşovului la reţeaua naţională şi europeană de drumuri rapide. Urmează lansarea licitaţiei pentru lucrările de construcţie”, declară Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Autostrada va avea 49,3 kilometri şi va lega Braşovul de Făgăraş. „De acolo, acest coridor de mare viteză către Sibiu şi mai departe spre vestul ţării şi al Europei este deja în construcţie”, spune oficialul de la Transporturi, scrie News.ro.

Pe traseu vor fi construite trei noduri rutiere – Codlea Sud, Codlea Nord şi Şercaia, 49 de poduri, pasaje şi viaducte, 3 galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu aproximativ 800 de metri în total, care vor avea şi rol de ecoducte, un spaţiu de servicii, o parcare de scurtă durată, precum şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare.

Secretarul de stat în MTI mai precizează că contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021. Studiul de fezabilitate trebuia realizat în 22 de luni, însă, în realitate, proiectul a avut nevoie de peste 5 ani pentru a ajunge în această etapă.

„Este o întârziere mult prea mare pentru un proiect de asemenea importanţă şi o întârziere pe care nu avem voie să o repetăm la următoarele etape. Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar de atunci am accelerat procedurile de avizare care ţin de Ministerul Transporturilor. Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental”, afirmă Cosma.

FOTO: Arhivă (ROL ILUSTRATIV)

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