Grup de monitorizare a medicamentelor, înființat preventiv de Ministerul Sănătății. Rogobete: „Nu vorbim despre o criză, dar reacția târzie costă”
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat miercuri, 25 martie 2026, constituirea unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România, în contextul tensiunilor internaționale și al presiunilor economice.
„În contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sănătății a unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România”, a scris Rogobete, marți pe Facebook.
Oficialul precizează că, în acest moment, nu există o criză a medicamentelor, dar măsura este una preventivă.
„Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă – în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului”, a mai spus el.
Monitorizare zilnică a stocurilor
Potrivit ministrului, noul grup va urmări zilnic stocurile și consumul de medicamente, cu accent pe produsele aflate în risc de discontinuitate.
„Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate”, ma spune Rogobete. De asemenea, vor fi analizate evoluțiile prețurilor și impactul costurilor logistice și al carburanților. „În paralel, urmărim evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități”, a precizat ministrul PSD.
Măsuri pentru prevenirea crizelor
Grupul tehnic va avea rolul de a anticipa riscurile și de a propune intervenții rapide pentru menținerea aprovizionării.
„Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată”, a subliniat Alexandru Rogobete. Printre direcțiile de acțiune se numără monitorizarea stocurilor, identificarea de surse alternative de aprovizionare și coordonarea cu instituțiile din domeniu.
„Este o decizie de responsabilitate. Facem ceea ce trebuie, la timp, pentru ca sistemul de sănătate să rămână stabil, iar pacienții să aibă în continuare acces la tratamentele de care au nevoie”, a conchis ministrul Sănătății.
