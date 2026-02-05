Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în 1999 fotbalistul român al secolului
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în 1999 fotbalistul român al secolului
Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, născut la 5 februarie 1965, la Săcele și considerat „Regele” fotbalului românesc, împlinește, joi, 61 de ani.
Fostul căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, considerat „Regele” fotbalului românesc, împlineşte, joi, 61 de ani.
Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.
În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).
În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.
A fost desemnat fotbalistul român al secolului
Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.
Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.
În perioada septembrie 2014 – 01 august 2020, Gheorghe Hagi a ocupat funcţia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanţa.
Din august 2020, Hagi a anunţat că va rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic va coordona conceptul tehnic al Centrului de copii şi juniori.
În 2017, FC Viitorul a câştigat titlul de campioană a României.
El a refuzat în 2021 funcţia de selecţioner al României, preferând să rămână antrenor şi proprietar la Farul Constanţa.
În sezonul 2022/2023, Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României.
Gheorghe Hagi este căsătorit cu Marilena şi are doi copii: Kira, care este actriţă, şi Ianis, care joacă la Alanyaspor.
Din 2025, Hagi este şi bunic, după ce Elena, soţia lui Ianis, a născut un băieţel: Georgios.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate Medicul din Sebeș reținut inițial pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind suspectat că ar fi primit mită de la mai mulți pensionari […]
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei Prima fabrică de cânepă HempFlax din România, inaugurată în județul Alba printr-o investiție […]
VIDEO | Un copil, de 9 ani, a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: A fost transportat de urgență la spital
Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit de urgență Un echipaj SMURD TIM, cu medic, intervine miercuri, 4 februarie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, unde un copil a fost rănit după ce a căzut de la etajul al doilea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026 | Modificări în Pilonul II pentru mai mulți bani destinați pensionarilor. Proiectul de lege, adoptat tacit de Senat
Pensii 2026 | Modificări în Pilonul II pentru mai mulți bani destinați pensionarilor. Proiectul de lege, adoptat tacit de Senat...
Asociația Energia Inteligentă: Preţul plafonat la gaze distorsionează piaţa şi favorizează „băieţii deştepţi”
Asociația Energia Inteligentă: Preţul plafonat la gaze distorsionează piaţa şi favorizează „băieţii deştepţi” Prelungirea schemei de plafonare a preţului la...
Știrea Zilei
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în 1999 fotbalistul român al secolului
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în...
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro...
Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes
Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes Un lot de...
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT Un accident...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...