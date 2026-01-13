Gestionarea câinilor fără stăpân din Sebeș: Licitație de peste 900.000 de lei pentru delegarea serviciului

Gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sebeș: Licitație pentru delegarea serviciului

Primăria Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza UAT a Municipiului Sebeș.

Obiectul contractului propus, cu o valoare totală estimată de 900.0000 de lei (fără TVA), îl reprezintă delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza UAT a Municipiului Sebeș și are ca scop reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, precum şi prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.

Prin HCL 343/2025 a fost aprobată delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Sebeș, pentru o perioadă de 5 ani.

Numărul estimat de câini fără stăpân ce vor fi gestionați este de 172 câini/an.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân se va realiza pe raza UAT Municipiul Sebeș și va cuprinde următoarele activităţi:

a) Capturarea câinilor fără stăpân şi transportarea acestora la adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurat de concesionar pe baza sesizărilor la solicitarea autorităţii publice locale;

b) Preluarea, înregistrarea, consultarea, trierea şi adăpostirea câinilor fără stăpân aduşi la adăpost se va desfăşura într-un spaţiu destinat acestei activităţi, unde se vor desfăşura activităţile de microcipare, deparazitare, vaccinare și sterilizare şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică;

c) Hrănirea şi îngrijirea câinilor fără stăpân;

d) Eliberarea câinilor (revendicarea/adopţia) la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor fără stăpân trataţi, dar fără a fi lăsaţi liberi pe domeniul public;

e) Eutanasierea câinilor cu boli incurabile se va face cu respectarea normelor legale în vigoare de către personalul specializat al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Această activitate va fi efectuată de către un medic veterinar folosind substanţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligaţia ca procedeele şi substanţele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasiază animalele bolnave și cele cu comportament agresiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia specială, respectiv O.U.G. nr. 155/2001;

f) Eutanasierea câinilor nerevendicaţi/neadoptaţi după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

g) Asigurarea condiţiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor până la transportarea lor în vederea incinerării;

h) Asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate autorizată;

i) Existența unui adăpost pentru câinii fără stăpân pe raza unității administrativ teritoriale a Municipiului Sebeș.

Data limită pentru primirea ofertelor este 9 februarie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

