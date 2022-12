GER CUMPLIT în România, anunțat de meteorologi: Când se va răci vremea în toată țara

Din acest weekend, temperaturile din vestul şi centrul continentului scad chiar şi sub 10 grade. Şi în România sunt anunţate nopţi geroase începând de luni, când vremea se răceşte în toată ţara.

Prognoza meteo. După valul de căldură de sâmbătă, duminică începe să se răcească la noi în țară. Temperaturile vor fi cuprinse între -6 şi 10 grade Celsius cu cele mai scăzute valori în vest, centru nord dar şi zonele montane.

Local şi temporar se vor semnala precipitaţii sub formã de ninsoare la munte şi mixte în celelalte regiuni. În zonele montane se va depune un nou strat de zăpadă, iar ninsorile vor fi puternic viscolite. Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a teritoriului, precum şi la munte, unde va accentua senzația de rece.

Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu a vorbit în direct la România TV despre cum va fi vremea săptămâna viitoare.

„Datele de ultima ora indica posibilitatea sa avem adverse semnificative in urmatoarea perioada, mai ales in urmatoarele doua zile, cand vorbim de maximem mai ales in partea S-E, la val de 17, 18 grade Celsius. In acelasi timp, vorbim si de o racire smenificativa de duminica in special in partea de Vest, acolo unde valorile de temperaturi vor fi considerabil, scazute. Duminica, viom avea 6-7 grade Celsius, maxime de la minus 3 la 10 grade pe Litoral. Nopatea vom avea temperaturi preponderent negative. Inclusiv in Capitală este posibil sa avem pe parcursul zilei de luni precipitatii care in orele serii sa devina mixte. Racirea este una semnificativa. Mai ales la munte, vom avea precipitatii sub forma de ninsoare, vantul va sufla tare, va viscoli si va va spulbera zapada. Intensificari ale vantului care vor spori senzatia de frig insa vitezele la rafala vor putea depasi 45-60 de km pe ora„, a declarat directorul ANM în exclusivitate la România TV.

Prognoza meteo agită autorităţile. Primul val de frig din Europa pune la încercare hotărârea ţărilor de a continua limitarea consumului de gaze

Primul val de frig din Europa din această iernă va pune la încercare hotărârea ţărilor de a continua să limiteze utilizarea gazelor, după ce au depăşit confortabil obiectivul UE, arată analiza datelor de consum, transmite Reuters.

Prognoza meteo. Iarna „indiană” este înlocuită de un ciclon cu aer polar. Ninge deja în multe zone din România

Ţările europene şi-au redus în medie consumul de gaze naturale cu 24% în noiembrie, faţă de media perioadei 2019-2021 pentru aceeaşi lună, potrivit calculelor Reuters folosind date de la federaţia operatorilor de reţea ENTSOG pentru 14 ţări şi de la autoritatea naţională de reglementare a reţelelor pentru Germania.

În ciuda variaţiilor mari între ţări, a avut loc o scădere de la 29% în octombrie, cu mult mai mult decât ţinta de reducere de 15% stabilită de ţările UE pentru iarnă, ca răspuns la reducerile de aprovizionare din Rusia.

”Consumul european de gaz a scăzut din două motive – în primul rând, temperaturile blânde de la începutul acestei toamne au diminuat considerabil cererea populaţiei, iar în al doilea rând, preţurile ridicate au dus la distrugerea cererii în sectorul industrial”, a declarat economistul european Mark Cus Babic, de la banca Barclays.

”Cererea gospodăriilor este încă foarte receptivă la vreme, aşa că credem că aceasta din urmă este o sursă mai solidă de economii în viitor”, a adăugat el. Temperaturile neobişnuit de calde de la sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie nu numai că i-au lăsat pe oameni să se bucure de soare la cafenelele în aer liber ca şi cum ar fi fost vară, dar au oferit o uşurare ţărilor europene în timp ce încercau să construiască rezerve de gaze.

Cu toate acestea, de la mijlocul lunii noiembrie, consumul a crescut pe măsură ce frigul s-a instalat.

Consumul de gaze a scăzut cu 18% în ultima săptămână a lunii noiembrie, faţă de media pe termen lung, iar datele preliminare de la operatorii de reţea sugerează că consumul a crescut până acum în decembrie.

Pe lângă cererea de încălzire, utilizarea gazelor pentru generarea de energie rămâne ridicată, deoarece întreţinerea obligatorie a unui număr record de reactoare nucleare franceze a făct ca acestea să rămână offline, în timp ce vântul slab loveşte sursele alternative de energie.

De asemenea, ţările europene au făcut eforturi pentru a-şi reduce consumul de energie electrică, care a scăzut în noiembrie cu 9% faţă de media 2015-2021, potrivit calculelor Reuters cu date de la operatorii de reţea.

Vremea de toamnă neobişnuit de blândă a înseamnat că ţările nu au trebuit să înceapă să exploateze rezervele de gaze decât mai târziu decât o fac de obicei, lăsând o rezervă în cazul în care iarna se va dovedi a fi mai rece decât de obicei.

De exemplu, Germania, cea mai mare economie a Europei şi puterea industrială a regiunii, a început să-şi folosească rezervele de gaze abia pe 17 noiembrie, iar de atunci ieşirile au fost mici, potrivit datelor de la Gas Infrastructure Europe, un organism industrial pentru operatorii de reţele.

Anul trecut, Germania a început să exploateze stocurile la 1 noiembrie.