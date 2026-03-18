George Iulian Voica, elev al Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026: Premiul II la etapa județeană pentru Olga Ilia

George Iulian Voica, elev al Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” a anunțat cu rezultatele obținute de elevii săi la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică 2026.
George Iulian Voica, elev în clasa a IX-a A, a obținut un rezultat remarcabil, calificându-se la etapa națională a competiției.
Olga Ilia, elevă în clasa a V-a B, a obținut Premiul al II-lea, confirmând prin acest rezultat seriozitatea și pasiunea pentru matematică.
„Elevii au fost pregătiți și îndrumați de domnul profesor Ghiță Ioan, căruia îi adresăm sincere felicitări pentru dedicare și profesionalism.
Felicitări elevilor și profesorului coordonator pentru această frumoasă performanță și mult succes în etapele următoare!”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
