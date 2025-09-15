Furtul anului la Sebeș: Un vârstnic de 61 de ani, REȚINUT după ce a furat mai multe alimente dintr-un magazin

A „uitat” să plătească: Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a FURAT mai multe alimente dintr-un magazin

Polițiștii din Alba Iulia au reținut un bărbat de 61 de ani din Sebeș, după ce a furat produse alimentare dintr-un magazin din oraș. Prejudiciul a fost recuperat, iar ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile furtului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că bărbatul de 61 de ani, în după-amiaza zilei de 14 septembrie 2025, ar fi sustras de pe rafturile unui magazin din municipiul Alba Iulia

mai multe produse alimentare și ar fi părăsit magazinul, fără a achita contravaloarea acestora.

Prejudiciul în valoare de 174 lei a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt

