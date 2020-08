Frații Marian și Mario Codrea, la Unirea Alba Iulia | Fotbaliștii originari din Cugir vor fi coechipieri în “alb-negru”

„Eu m-am format ca sportiv la CSO Cugir, la secția de fotbal avându-l ca antrenor pe domnul Alexandru Kilin, sub îndrumarea și călăuzirea am crescut ca fotbalist, dar și ca om, iar la secția de karate l-am avut și îl am în continuare ca antrenor pe sensei Vasile Pricob. Ambii mi-au modelat trupul, tata și mama sufletul, iar împreună mi-au modelat personalitatea și caracterul. Ca fotbalist, de la CSO Cugir am trecut la Metalurgistul Cugir, sub oblăduirea domnului antrenor Călin Moldovan, care m-a încurajat și susținut constant, tot dânsul debutându-mă în Liga 3, într-un meci în deplasare cu Sănătatea Cluj. Tot într-un meci cu Sănătatea Cluj am dat și primul gol într-un meci oficial. Conducătorii (Adrian Mihaiu, Călin Mureșan și Ciprian Pahone) și antrenorii (Alexandru Kilin, Cătălin Pașcanu, Cosmin Șuvaina, Florin Brânde și Vasile Pricob) de la Cugir au avut toată deschiderea și mi-au acordat toată încrederea în perioada petrecută acolo. Datorită lor am învățat cum să-mi iau avânt și cum să zbor. Mulțumită lor am început să zbor. În aceste momente nu pot să nu-mi aduc aminte și de ei și să le mulțumesc! Și le mulțumesc din toată inima, tuturor! Îmi aduc aminte cu vie și vibrantă emoție de clipele frumoase petrecute la Cugir. La Cugir, sportul este o prioritate pentru administrație, iar cluburile CSO Cugir și Metalurgistul Cugir sunt sprijinite de către Primărie și Consiliul Local. Și acest lucru se vede cu ochiul liber. Există o infrastructură modernă, o ”Cugir Arena” încântătoare și condiții foarte bune pentru practicarea sportului indiferent de secția sportivă. Îmi amintesc că atunci când am plecat la studii la Sibiu, am plecat cu inima frântă de la Cugir. Am înțeles pe deplin mai târziu sfatul, dorința și determinarea părinților mei de a îmbina sportul cu studiul, respectiv facultatea. Și am plecat de la Cugir cu inima sfâșiată și în necunoscut. Îmi aduc aminte că imediat am fost contactat, prin facultate, de reprezentanți ai altor cluburi. Am acceptat oferta celor de la Avrig și astfel am putut să îmi încep studiile la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, urmând cursurile ambelor facultăți de sport, Educație Fizică și Sport (EFS) și Sport și Performanță Motrică (SPM), dar și să continui cu ambele sporturi, fotbal și karate. Așadar, deși am plecat cu inima frântă de la Cugir la Sibiu, în timp, am învățat că o inimă frântă se vindecă, se călește și se întărește, iar acest lucru m-a făcut mai puternic.